واشنطن: إنهاء مهام يونامي يعني دخول العراق مرحلة جديدة من الاستقرار

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ الخليج 365، ان السوداني "استقبل اليوم الاحد، القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق جوشوا هاريس، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك، فضلاً عن استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة بما يسهم في فرض الاستقرار والأمن في المنطقة".واكد أن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً وتقدماً مستمراً في ظل ما تحظى به من حرص واهتمام متبادل لمواصلة تنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، ولما فيه تحقيق المصلحة والمنفعة المتبادلة".

وأشار السوداني إلى "أهمية مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري بين البلدين، في ضوء مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة وبما يسهم في دعم مختلف المسارات التنموية والخدمية".

من جانبه، بارك القائم بالأعمال الأمريكي للعراق "إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة، وهو ما يدل على دخوله مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتنمية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون مع العراق في مساعيه الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار".