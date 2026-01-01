انت الان تتابع خبر العراق يؤكد موقفه الثابت للحفاظ على أمن اليمن واستقراره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للوزارة، "تتابع وزارة الخارجية باهتمام بالغ التطورات السياسية والأمنية الجارية في جمهورية اليمن الشقيق".وأشار بيان الوزارة الى "موقف جمهورية العراق الثابت الداعي إلى الحفاظ على أمن اليمن واستقراره، بما ينسجم مع تطلعات شعبه الشقيق في العيش بسلام".

واعربت الوزارة في هذا السياق عن "أملها في أن تسهم الجهود الإقليمية والدولية في دعم مسار الاستقرار في اليمن، بما يعزز فرص التهدئة ويهيئ الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول مستدامة".

واشادت الوزارة بـ"المساعي الهادفة إلى ترسيخ السلام، مؤكدة ضرورة صون مصالح الشعب اليمني الشقيق، ودعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية".

كما شددت الوزارة على "أهمية مواصلة الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف اليمنية، بوصفه السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول سلمية شاملة تسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني".