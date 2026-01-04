انت الان تتابع خبر رئيسا مجلس القضاء ومجلس الوزراء اول المفصحين عن ذممهم المالية لـ2026 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنَّها "تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان)، ليغدوا أول المسؤولين المُفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث".



وأشارت الهيئة إلى أنَّ "المادَّة (١٦/ أولاً) نصَّت على إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى)، فضلاً عن غيرهما ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية، كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة".