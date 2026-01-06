اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس هيئة المساءلة: الجيش هو مدرسة للانضباط والوطنية والولاء الخالص للعراق

بغداد - ياسين صفوان - وقال البدري في بيان ورد لـ الخليج 365، "
في الذكرى الخامسة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي، نستحضر بفخر واعتزاز مسيرة مؤسسة وطنية عريقة كانت وما زالت عنوانًا للتضحية والوفاء، وحصنًا منيعًا لحماية سيادة العراق ووحدته".
واضاف "تحية إجلال لأبطال الجيش العراقي الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وواصلوا بعزيمة لا تلين الدفاع عن أمن الشعب واستقراره"، موضحاً أن "الجيش هو مدرسة للانضباط والوطنية والولاء الخالص للعراق".
