بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الإقليمي والدولي

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس"، مبينا ان "اللقاء شهد بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسعتها في جميع المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في خدمة مصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف انه "جرى استعراض تطورات الوضع الإقليمي والدولي، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات القائمة، والعمل على تغليب لغة الحوار في حل النزاعات لفرض الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".

