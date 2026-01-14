انت الان تتابع خبر السوداني من الكاظمية: نظامنا يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان والان مع التفاصيل
وقدم السوداني وفق البيان "التعازي للعراقيين والمسلمين بهذه المناسبة"، مثمناً الجهود المبذولة من السادة الوزراء وأمين بغداد، واللجنتين الامنية والخدمية والوقف الشيعي وهيئة الحج والعمرة والامانة العامة للعتبات وخصوصاً العتبة الكاظمية المقدسة، لتأمين الزيارة التي يشارك فيها ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه.
واستمع إلى شرح مفصل عن سير تنفيذ الخطة، قدمه وزير الداخلية ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية وقائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الثانية والأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء تاكيده أن "مثل هذه المناسبات تعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمهماتها، فضلا عن مستوى الحرص والمسؤولية والتفاني لكل المسؤولين والمنتسبين"، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد الاستثنائي طيلة هذه الأيام لغاية انتهاء الزيارة.
واعتبر أن "الزيارات للمراقد الدينية في المدن المقدسة من اهم الواجبات التي تضطلع بها كل وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع"، مضيفا "نظامنا السياسي يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان والتوجهات".
ولفت السوداني الى أن "المسؤولية تتضاعف علينا في تهيئة كل المتطلبات الامنية والخدمية لتأمين الزيارة والشعائر والدينية"، مردفا "نشهد تطوراً واضحاً بكل مناسبة في أداء هذه المهام أمام ملايين الزائرين على مدى أيام".