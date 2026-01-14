انت الان تتابع خبر السوداني من الكاظمية: نظامنا يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مدينة الكاظمية لمتابعة سير تنفيذ الخطة الخاصة بالزيارة المليونية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)".وقدم السوداني وفق البيان "التعازي للعراقيين والمسلمين بهذه المناسبة"، مثمناً الجهود المبذولة من السادة الوزراء وأمين بغداد، واللجنتين الامنية والخدمية والوقف الشيعي وهيئة الحج والعمرة والامانة العامة للعتبات وخصوصاً العتبة الكاظمية المقدسة، لتأمين الزيارة التي يشارك فيها ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه.

واستمع إلى شرح مفصل عن سير تنفيذ الخطة، قدمه وزير الداخلية ورئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية وقائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الثانية والأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء تاكيده أن "مثل هذه المناسبات تعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمهماتها، فضلا عن مستوى الحرص والمسؤولية والتفاني لكل المسؤولين والمنتسبين"، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد الاستثنائي طيلة هذه الأيام لغاية انتهاء الزيارة.