الخارجية العراقية تصدر توضيحا يخص إجراء أمريكي بحق دبلوماسيين

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "تودّ الوزارة أن توضح في هذا الصدد أنها تتابع الموضوع مع الجهات الأمريكية المختصة للوقوف على الأسباب والمبررات ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "ما ورد في بعض التغطيات الإعلامية تضمّن معلومات غير دقيقة من حيث توصيف الحالة، والمدد الزمنية، والمهلة المحددة للمغادرة".

ولفتت الخارجية الى أن "الإجراء المتخذ لا يرقى إلى حالة "الطرد" بالمعنى القانوني والدبلوماسي، وإنما يندرج ضمن عدم الرغبة في الاستمرار بعمل أحد الدبلوماسيين على أراضيها"، مردفة أن "أحد الدبلوماسيين المعنيين لا يزال يواصل مهامه بصورة طبيعية، وسيغادر نهاية الشهر الجاري".

وبينت الوزارة أن "العلاقات العراقية–الأمريكية تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتُدار وفق الأطر والأعراف الدبلوماسية المعتمدة".

