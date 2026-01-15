اخبار العالم / اخبار العراق

سافايا يجتمع بالخزانة الأمريكية ويؤكد: خطوات مقبلة لعقوبات مرتقبة

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في منشور له على موقع "فيس بوك"، "اليوم التقيت بوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في كل من المصارف الحكومية والمصارف الخاصة مع تركيز واضح على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية".

وأضاف، "اتفقنا على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية".

وتابع سافايا، "كما ناقشنا الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة التي تستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة".

وبين المبعوث الأمريكي، أن "العلاقة بين العراق والولايات المتحدة لم تكن أقوى مما هي عليه اليوم في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب".

