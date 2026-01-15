انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يرفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على أي دولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للإطار، "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكد الإطار التنسيقي رفضه القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة ولاسيما الجمهورية الإسلامية في إيران، لما في ذلك من انتهاكٍ صريح لسيادة العراق وزجّه في صراعات لا تخدم أمنه ولا مصالح شعبه".وأضاف البيان أن "المنطقة لا تحتمل صراعات عسكرية جديدة، ولاسيما في ظل التحديات الاقتصادية القائمة وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يضاعف الأعباء على شعوب المنطقة ويهدد الاستقرار الإقليمي".

وأكد الإطار التنسيقي أنه "يقف مع الحلول الدبلوماسية والسياسية"، مشيرا الى انه يرى "فيها المسار الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يحفظ سيادة الدول ويجنّب شعوب المنطقة ويلات الحروب".

