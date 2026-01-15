انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان مسار تشكيل الحكومة وتوترات المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحث العلاقات العراقية–الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

كما اطّلع فؤاد حسين بحسب البيان على "نتائج زيارة القائم بالأعمال إلى إقليم كردستان ولقاءاته مع قادة الحزبين الكرديين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني".

ولفت البيان الى أنه "تم التطرق إلى مسار تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، ومناقشة التوترات القائمة في المنطقة، إضافة إلى استعراض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال التطورات الإقليمية الراهنة".