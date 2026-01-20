انت الان تتابع خبر الشرع يتصل بالسوداني: حريصون على أمن الحدود المشتركة والان مع التفاصيل

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العربية السورية السيد احمد الشرع.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، حيث أكد السيد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها.

من جانبه، أكد الرئيس السوري حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيداً بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيراً إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولاسيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي، إلى جانب تتسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين.