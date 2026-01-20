انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد ضرورة ترسيخ الحوار في سوريا بهذه المرحلة الدقيقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يجري اتصالاً هاتفياً مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)••••••••••

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من قائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة.