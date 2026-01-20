اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

انت الان تتابع خبر السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق".

وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد الأخير حرصه على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا