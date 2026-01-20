انت الان تتابع خبر السوداني وقائد قسد يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال الاتصال وفق البيان "بحث تطورات الأوضاع في سوريا، في ضوء المستجدات والأحداث الأمنية الأخيرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والوضع في العراق".

وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة ترسيخ الحوار في هذه المرحلة الدقيقة، بما يضمن حقوق جميع المكونات السورية، ويحافظ على وحدة البلاد وأمنها، ويحول دون تمكين الإرهابيين من الهروب من السجون والعبث بأمن واستقرار سوريا والعراق وعموم الأمن في المنطقة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد الأخير حرصه على أمن الحدود المشتركة بين البلدين.