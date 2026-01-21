انت الان تتابع خبر بغداد تبحث مع واشنطن أوضاع سوريا وتؤكد ضرورة منع عناصر داعش من الفرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعزز التعاون القائم على الاحترام المتبادل".

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء "الحراك السياسي الداخلي"، مؤكداً أهمية إنجاز الاستحقاقات الوطنية في مواعيدها الدستورية، ولا سيما ما يتعلق باختيار حكومة فاعلة قادرة على تلبية تطلعات المواطنين، وتعزيز الاستقرار السياسي، ودعم مسار الإصلاح والتنمية في البلاد.

وأكد في ضوء مناقشة الأوضاع الخطيرة في سوريا، ضرورة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للسيطرة على السجون، ومنع عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الفرار.

كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جرى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار، وخفض حدة التوترات في المنطقة، واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، وفق البيان.