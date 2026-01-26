انت الان تتابع خبر وزير التربية وكالةً يحسم الجدل: لا مساس بالمخصصات الجامعية ولا إيقاف للرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الأسدي أن قرار المجلس الاقتصادي لا يستهدف، بأي حال من الأحوال، المساس بالمخصصات الجامعية، مشدداً على أن قرار مجلس الوزراء الأخير (رقم 40 لسنة 2026)، لا يعد تعديلاً للنصوص القانونية النافذة التي تحكم رواتب الموظفين ومخصصاتهم.ونفى الوزير بشكل قاطع وجود أي توجه لإيقاف صرف الرواتب، مؤكداً أن "لا يوجد إيقاف للرواتب" بسبب القرارات الأخيرة، وأن عملية التمويل مستمرة وفق السياقات الطبيعية.

وتأتي هذه التصريحات بعد لغط كبير أثاره قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، والذي تضمن فقرات تنظيمية فسرتها بعض الأوساط على أنها محاولة لتقليص المخصصات، قبل أن تتدخل وزارتا المالية والتربية وهيئة الرأي في وزارة التعليم العالي لتأكيد أن المخصصات ستبقى مستمرة للمستحقين وفق القانون.

