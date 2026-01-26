انت الان تتابع خبر المجلس الوزاري للاقتصاد يوصي باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور وزيرة المالية، ووزراء الصناعة، والتجارة، والعمل، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين".وأضاف ان "الاجتماع شهد استكمال مناقشة المواضيع والإجراءات المتعلقة بملفّ تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة".

وتابع المكتب، "وجرت في الاجتماع مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية وآلية الدعم المقدمة من صندوق دعم التصدير. كما جرت التوصية باستحداث مديرية جباية الإيرادات العامة".

وأوضح المكتب، أن "السوداني وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد الهيكلية والدوائر والواجبات والمهام المناطة بعمل هذه المديرية وتأمين الاحتياجات الفنية واللوجستية لها وتقديمها خلال الجلسات المقبلة لمناقشتها".

