انت الان تتابع خبر عبد اللطيف جمال رشيد يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية".

ومن المقرر ان يختار مجلس النواب يوم غد الثلاثاء مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي، حيث اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان 19 مرشحا سيتنافسون على المنصب.

