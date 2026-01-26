اخبار العالم / اخبار العراق

عبد اللطيف جمال رشيد يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

عبد اللطيف جمال رشيد يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية

انت الان تتابع خبر عبد اللطيف جمال رشيد يعلن سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد سحب ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية".
ومن المقرر ان يختار مجلس النواب يوم غد الثلاثاء مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية الذي هو من حصة المكون الكردي، حيث اكد وزير الخارجية فؤاد حسين ان 19 مرشحا سيتنافسون على المنصب.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا