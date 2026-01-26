انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتشكيل لجنة أمنية تشرف على عملية نقل عناصر داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبينا ان "الاجتماع شهد مناقشة عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من السجون السورية، وكل ما يتعلق بهذه العملية من تفاصيل امنية مهمة".

وأكد المجلس "على أهمية قراره السابق بنقل عناصر داعش"، مشدداً على أنه "قرار أمني بحت يهدف الى حماية العراق".

وأكد على "أهمية استمرار التعاون مع قيادة التحالف الدولي في هذا الملف، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ذلك".

وأقرّ المجلس "وضع خارطة متكاملة، وتشكيل لجنة أمنية موحدة تشرف بشكل كامل على عملية نقل عناصر داعش والتعامل معهم، وصولاً الى تقديمهم للعدالة".

