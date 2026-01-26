انت الان تتابع خبر منظمة بدر بشأن التهديدات الأميركية لإيران: ما يجري اليوم معركة مصيرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب ورد لـ الخليج 365، "في ظلّ التطورات والأحداث الراهنة، وما تتعرض له الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تهديدات ومحاولات للنيل من موقفها المبدئي الداعم لقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين، نعلن عن موقفنا الثابت والمبدئي في مساندة ودعم الجمهورية الإسلامية قيادةً وشعبًا في مواجهة الغطرسة الامريكية الإسرائيلية".

وأضاف ان "ما تتعرض له الجمهورية الإسلامية اليوم هو امتداد لمشروع الاستكبار العالمي الساعي لإضعاف محور المقاومة وكسر إرادة الشعوب الحرة، إلا أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل أمام صمود المؤمنين وثبات المجاهدين".

وتابع "وإذ نستحضر تضحيات الشهداء الأبرار، ومواقف العلماء والمراجع العظام، فإننا نجدد العهد على الاستمرار على نهج الامام الحسين (عليه السلام) في الدفاع عن قضايا الحق والعدالة، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الظلم والطغيان"، موضحا ان "ما يجري اليوم ليس حدثًا عابرًا، بل هو معركة مصيرية بين جبهة الحق وجبهة الباطل برز فيها الايمان كله الى الشرك كله، ولن يكون فيها مكان للحياد أو التردد أو الصمت".

ودعا "جميع الكوادر والمؤمنين إلى تعزيز الوعي العقائدي، وترسيخ ثقافة المقاومة، والالتفاف حول القيادة الحكيمة، ونبذ كل محاولات الفتنة والتفرقة".

