انت الان تتابع خبر مصدر: قادة بارزين في حزب العمال يغادرون مناطق قسد نحو شمال غرب العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل إعلامية عن المصدر من مدينة القامشلي السورية قوله ان "قادة بارزين في حزب العمال الكردستاني غادروا في الأيام القليلة الماضية مناطق "قسد" نحو شمال غرب العراق، ضمن اتفاق الاندماج الذي ينص على مغادرة عناصر "قسد" الأجانب".

وأضاف المصدر أن "القادة المغادرين استقروا في منطقة سنجار حيث يتواجد آلاف المقاتلين هناك، وتخضع المنطقة لنفوذ مشترك بين حزب العمال الكردستاني وقوات الحشد الشعبي".

ويمثل الوضع الجديد لجبل سنجار تحدياً كبيراً لتركيا التي تنخرط منذ أكثر من عام في عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني، وقطعت مراحل متقدمة تستهدف إنهاء صراع مسلح ممتد منذ نحو نصف قرن وخلّف عشرات آلاف الضحايا.

وقال مصدر برلماني تركي في وقت سابق إن "ردة فعل أنقرة الجديدة على وجود حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار ترتبط بتصعيد جديد فيه، يخالف مسار المفاوضات بين تركيا والحزب، التي تحظى أيضاً بدعم من الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق الذي يتخذ حزب العمال الكردستاني من أراضيه معسكرات له".

