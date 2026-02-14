انت الان تتابع خبر دعوة عراقية لإعادة فتح خطِّ الطيران المباشر بين بغداد وفيينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية، ورد لـ الخليج 365، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير داخلية النمسا جيرارد كارنر، والوفد المرافق له، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثانية والستين".واضاف البيان ان "اللقاء تناول استعراض التطورات السياسية في العراق والمنطقة، بما في ذلك إجراءات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق الاستحقاقات الدستورية، فضلاً عن مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات السياسية والأمنية في سوريا".

وأشاد حسين خلال اللقاء "بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ولا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة"، مؤكداً "أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك"، كما دعا إلى "إعادة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وفيينا، في ضوء التحسن الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق، بما يسهم في تنشيط حركة التنقل والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين".

من جانبه، "أعرب كارْنَر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين العراق والنمسا"، مرحباً "بدعوة وزير الخارجية فؤاد حسين لزيارة العراق ولقاء وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري والمسؤولين المعنيين، بما يعزز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".