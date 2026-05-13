انت الان تتابع خبر الاتروشي والحمداني يؤكدان أهمية التنسيق لتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الحمداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي فرهاد الأتروشي في مقر المجلس"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مجلس محافظة بغداد ومجلس النواب بوصفهما من أبرز السلطات التشريعية على المستويين المحلي والاتحادي وبما يعزز تكامل الأدوار الرقابية والتشريعية في دعم المشاريع الخدمية والتنموية في العاصمة بغداد".

وأكد الجانبان "أهمية استمرار التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بما يسهم في تذليل العقبات أمام تنفيذ الخطط الخدمية وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، وتعزيز الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في بغداد".

