انت الان تتابع خبر بعد منح الثقة للزيدي.. تفاصيل الوزارات التي لم تحسم الى الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدى الزيدي مع الوزراء الذين تم التصويت عليهم بالأغلبية المطلقة اليمين الدستورية.

فيما صوت المجلس على، "وزارة العدل: خالد شواني، وزارة المالية: فالح الساري، وزارة الخارجية: فؤاد حسين، وزارة النفط: باسم محمد خضير، وزارة البيئة سروة عبد الواحد، وزارة الاتصالات: مصطفى جبار سند، وزارة الكهرباء: علي سعدي وهيب، وزارة التربية: عبد الكريم عبطان، وزارة النقل: وهب سلمان، وزارة الصناعة: محمد الكربولي، وزارة التجارة: مصطفى نزار، وزارة الصحة: عبد الحسين عزيز، وزارة الموارد المائية: مثنى التميمي، وزارة الزراعة: عبد الرحيم جاسم".



ولم يتم حسم التصويت على هذه الوزارات: "وزارة التخطيط، وزارة الاعمار، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وزارة الهجرة".