اخبار العالم / اخبار العراق

بعد منح الثقة للزيدي.. تفاصيل الوزارات التي لم تحسم الى الان

0 نشر
0 تبليغ

بعد منح الثقة للزيدي.. تفاصيل الوزارات التي لم تحسم الى الان

انت الان تتابع خبر بعد منح الثقة للزيدي.. تفاصيل الوزارات التي لم تحسم الى الان والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وأدى الزيدي مع الوزراء الذين تم التصويت عليهم بالأغلبية المطلقة اليمين الدستورية.

فيما صوت المجلس على، "وزارة العدل: خالد شواني، وزارة المالية: فالح الساري، وزارة الخارجية: فؤاد حسين، وزارة النفط: باسم محمد خضير، وزارة البيئة سروة عبد الواحد، وزارة الاتصالات: مصطفى جبار سند، وزارة الكهرباء: علي سعدي وهيب، وزارة التربية: عبد الكريم عبطان، وزارة النقل: وهب سلمان، وزارة الصناعة: محمد الكربولي، وزارة التجارة: مصطفى نزار، وزارة الصحة: عبد الحسين عزيز، وزارة الموارد المائية: مثنى التميمي، وزارة الزراعة: عبد الرحيم جاسم".


ولم يتم حسم التصويت على هذه الوزارات: "وزارة التخطيط، وزارة الاعمار، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وزارة الهجرة".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا