انت الان تتابع خبر السفير الإيراني: حصر السلاح شأن عراقي ونحترم أي قرار تتخذه الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال آل صادق في مقابلة مع الوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، ان "العلاقة مع العراق تتجاوز أعمار الحكومات"، مبينا "اننا نحترم أي قرار تتخذه الحكومة بشأن حصر السلاح باعتباره شأناً عراقياً".

وأضاف ان "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتجارة أهم ملفات التعاون مع العراق"، لافتا الى ان "المقاومة هي خيار للشعب العراقي".

وذكر ان "إيران تحترم حق الشعب العراقي في الدفاع عن نفسه"، موضحا ان "إيران لم تطلب من أي طرف التدخل في حربها مع الولايات المتحدة و(إسرائيل)".

وأشار الى ان "هناك مقترحا لتفعيل موضوع المناطق الصناعية المشتركة في بعض المحافظات العراقية"، لافتا الى ان "العقوبات الأمريكية تسببت بمشاكل للعراق في دفع مستحقات الغاز الإيراني ".

واكد ان "74 جامعة إيرانية مدرجة ضمن قائمة الجامعات المعترف بها في العراق".