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قريبا.. صدور أوامر قبض بحق اكثر من 50 مسؤولا

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قريبا.. صدور أوامر قبض بحق اكثر من 50 مسؤولا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد لـ الخليج 365، ان "اوامر قبض ستصدر بحق اكثر من 50 مسؤولا في الحكومات المتعاقبة بتهم فساد وسرقة الأموال العامة".
وأضاف ان "أوامر القبض ستشمل وزراء ووكلاء وزارات ومدراء وضباط ونواب متقاعدين وحاليا بعد رفع الحصانة عنهم"، مشيرا الى ان "هناك ضغوطات سياسية لايقاف أوامر القبض".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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