انت الان تتابع خبر قريبا.. صدور أوامر قبض بحق اكثر من 50 مسؤولا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد لـ الخليج 365، ان "اوامر قبض ستصدر بحق اكثر من 50 مسؤولا في الحكومات المتعاقبة بتهم فساد وسرقة الأموال العامة".

وأضاف ان "أوامر القبض ستشمل وزراء ووكلاء وزارات ومدراء وضباط ونواب متقاعدين وحاليا بعد رفع الحصانة عنهم"، مشيرا الى ان "هناك ضغوطات سياسية لايقاف أوامر القبض".

