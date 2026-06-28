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متحدث الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد

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متحدث الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في تصريحات تابعتها السومرية، إن "القوى السياسية تدعم إجراءات الحكومة للحفاظ على المال العام"، مبيناً أن "إجراءات الحكومة تحظى بإشادة دولية لشفافية إجراءات مكافحة الفساد وقانونية السياقات المتبعة للحفاظ على المال العام".

وأضاف، أن "عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "منهج الحكومة مستمر في مكافحة الفساد باعتبارها إحدى أهم ركائز سيادة الدولة".

وأشار إلى أن "الحكومة تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد، وتواصل تنفيذ إجراءاتها وفق الأطر القانونية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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