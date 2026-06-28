انت الان تتابع خبر الأعرجي: كل من يثبت تورطه بالفساد سيخضع للقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في تدوينة على منصة (X)، وتابعته الخليج 365، ان "‏الحكومة ماضية قدماً في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام"، مبينا ان "ما تشهده المرحلة الحالية من إجراءات حكومية وقضائية يؤكد أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد شعارات، بل مسار دولة لا يستثني أحداً".

وأضاف ان "‏كل من يثبت تورطه سيخضع للقضاء وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوط"، مشيرا الى ان "الدولة لن تتراجع عن ملاحقة كل من تجاوز على المال العام حتى يأخذ القانون مجراه وتُصان حقوق العراقيين".

