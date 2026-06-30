انت الان تتابع خبر البديوي: زيارتي لبغداد تحمل رسائل ونشد على يد الزيدي بالخطوات التي اتخذها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البديوي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين حضره مراسل الخليج 365، أنه "تأتي زيارتنا إلى العراق من اجل عدة رسائل ومنها تهنئة رئيس الوزراء وخطواته إلى مارسها"، مبيناً أنه "استعرضت مع وزير الخارجية العراقية التطورات في المنطقة وخفض التصعيد والرسائل السلمية بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة".

وتابع، أنه "نقلت رسالة من الدول الخليجية وخصوصا بما يخص العراق والكويت"، مشيراً الى انه "اكدت من خلال اللقاء حرص مجلس التعاون على امن واستقرار العراق، والتعاون البناء بين الجانبين ركيزة أساسية".

وأشار الى ان "الخطوات التي العراق جيدة، وتطرقنا إلى اهمية التوصل إلى خطوات ملموسة"، مؤكداً أن "مجلس التعاون ينظر إلى العراق شريك أساسي، ونشد على يد رئيس الوزراء علي الزيدي في كثير من الخطوات التي اتخذها".