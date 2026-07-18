انت الان تتابع خبر الزيدي يعلن تأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الزيدي في بيان، أن "تأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى، تمهيداً لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار الأمريكي، بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، يؤكد نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة".وأضاف أن "هذا الإنجاز يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة "ستواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً".