انت الان تتابع خبر آميدي والحلبوسي يؤكدان دعم البناء والإصلاح ومواصلة جهود مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف البيان "تم التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب بما يعزز أداء المؤسسات الدستورية، ويسهم في دعم مسيرة البناء والإصلاح، ومواصلة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، عبر دعم المؤسسات الرقابية والقضائية، من أجل استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين بقضايا الفساد، بما يصون المال العام، ويرسخ ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

كما بحث اللقاء وفق البيان "تطورات الوضع الإقليمي والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وجهود تجنيب العراق تداعيات الأزمات الإقليمية، بما يحفظ سيادته ومصالحه الوطنية".