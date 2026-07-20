انت الان تتابع خبر رسالة نيابية الى رئيس الوزراء عبر السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجحيشي لـ الخليج 365، "اتحدث عن ملف الكهرباء وانا كلي خجل امام أهلنا وشعبنا"، مبينة ان "استضافة وزير الكهرباء في لجنة الطاقة الخميس المقبل خطوة متاخرة".

ووجه الجحيشي رسالة الى رئيس الوزراء عبر السومرية "نحن بحاجة الى شجاعتك الكبيرة وان تقوم بصولة الفجر في وزارة الكهرباء"، مشيرة الى ان "هذه الوزارة تمس كرامة المواطن العراقي".

وأكدت ان "هناك ملفات فساد كبيرة موجودة في هذه الوزارة".

