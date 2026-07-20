انت الان تتابع خبر بافل طالباني يهاجم ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال طالباني، في بيان تابعته الخليج 365، ان "أمتنا تعرضت (ليلة أمس) لانتهاك خطير وغير مقبول لأمنها وسيادتها، حيث استهدف هجوم بالصواريخ الباليستية، أُطلق من إيران، وطننا وقواتنا الأمنية الباسلة".

وأضاف: "قبل كل شيء، فإن أولويتنا القصوى هي سلامة مواطنينا ورفاههم وحمايتهم. وقد استنفرت أجهزة الطوارئ وقوات الدفاع كامل طاقاتها، وتعمل بلا كلل لضمان الأمن في جميع أنحاء الوطن. وفي هذا الظرف العصيب، نقف إلى جانب إخوتنا في أربيل، فالهجوم على أيٍّ منا هجوم علينا جميعاً".

وتابع طالباني أن "هذا العمل العدواني المتعمّد يُعدّ انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية، وتصعيداً غير مبرر. وإننا ندين هذا الهجوم بأشد العبارات. وليكن واضحاً للجميع: إن استهداف أمتنا أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن سلامة شعبنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وشدد طالباني على أن حزبه والكرد "لا يسعون إلى التصعيد ولا يرغبون في المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، غير أن ضبط النفس الذي نتحلى به يجب ألا يُفسَّر على أنه افتقار إلى العزم أو القدرة. ونحن ننسق بشكل فاعل مع حلفائنا وشركائنا لضمان رد دبلوماسي ودفاعي مدروس وحاسم وقوي، بما يكفل حماية أمتنا".

ودعا طالباني إيران إلى "الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية، ونطالب بتوضيح فوري بشأن هذه الانتهاكات. وسيظل تركيزنا منصباً بالكامل على الدفاع، وخفض التصعيد، والحماية المطلقة لجميع مواطنينا".

فيما اكد القيادي في حزب الاتحاد الوطني سوران الداودي، لصحيفة الشرق الاوسط، إن "منطقة نكران تعرضت لهجوم بالصواريخ مساء الأحد، وتحديداً في قلعة جولان التي تُعد أحد المعاقل الرئيسية لحزب الاتحاد، وكان مركز ومعقل الرئيس الراحل ورئيس حزب الاتحاد جلال طالباني"، مشيرا الى ان "موقع القوة 70 في قوات البيشمركة في السليمانية تعرض إلى هجوم مماثل أوقع خسائر جسيمة في مخازن سلاح للقوة".

وأعرب عن أسفه لـ"عدم قيام السلطات الاتحادية بما يلزم لوقف الاعتداءات على الإقليم، باعتبار أنها المسؤولة عن حماية أمن البلاد وضمنها إقليم كردستان".

وتعرّض الإقليم لـ49 هجوماً بالطائرات المسيّرة والصواريخ منذ بداية شهر يوليو (تموز) الحالي، ليبلغ إجمالي الهجمات التي تعرض لها الإقليم منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران نهاية شباط الماضي، 920 هجوماً حسب الشبكة.

