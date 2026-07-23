انت الان تتابع خبر الكشف عن نحو 100 تريليون دينار غير مسددة للدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النائب عن الكتلة باسم الغرابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، وحضره مراسل السومرية، ان "تقرير ديوان الرقابة المالية كشف عن ان هناك مبالغ لشخصيات ومشاريع ومؤسسات لم تسدد سلفها الى الدولة"، كاشفا عن ان "المبلغ يقارب الـ 100 ترليون دينار عراقي".واوضح الغرابي ان "تقرير ديوان الرقابة المالي يتضمن 670 صفحة "، مبينا ان "المبالغ صرفت الى وزارات وهيئات وشخصيات، اضافة الى مشاريع ومؤسسات"، مؤكداً ان "هذه المبالغ لم تسدد سلفها حتى الان والبالغة 100 ترليون دينار عراقي".

ووجه الغرابي نداءه الى "جميع المختصين والى اللجان النيابية باعتبار هذه التقارير كشفت ما يقارب 5000 تقرير"، داعيا "الجهات المختصة بان تأخذ دورها، وتتابع هذه الملفات كونها ملفات فساد وملفات هدر للمال العام".

واشار الغرابي الى ان "خزينة الدولة فارغة بسبب ملفات الفساد، والتقارير موجودة في اللجان النيابية"، موضحا ان "ديوان الرقابة المالية ادى ما عليه بكتابة هذه التقارير".

وبين الغرابي ان "ديوان الرقابة المالية وظيفته واختصاصه فقط موضوع التدقيق وحسب المواد الموجودة في قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي تم تاسيسه عام 2011، وبالتالي متى ما تم البحث والتنقيب على هذه المبالغ ستسترد هذه المبالغ".

واختتم الغرابي بالقول: "انا وحدي في محافظة الديوانية حددت 80 ملف فساد في المحافظة، ونأمل من الجميع ان يأخذوا دورهم لأنصاف المواطن العراقي".

