انت الان تتابع خبر إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الصحيفة أن "طهران لا تبدو مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز دون حسم، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من البيت الأبيض على هذه التطورات".

ويأتي هذا الرفض بعد نحو أسبوعين من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، إذ واصلت طهران مهاجمة السفن في مضيق هرمز رغم إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي، إلى جانب استهدافها مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، بينما ردت واشنطن بقصف قواعد عسكرية وبنى تحتية داخل إيران.

وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد زار طهران أمس الخميس، بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وقبل الزيارة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الزيدي ينقل رسائل وأفكارا من ترامب"، لكنه شدد على أن "طهران لا ترغب في مزيد من الوساطة مع واشنطن".

وأعتبر أن "المشكلة الأساسية تكمن في النهج الأمريكي غير العقلاني".

في المقابل، تبنى ترامب لهجة حادة، قائلا إن "إيران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإن قادتها يضمرون نوايا شريرة".

