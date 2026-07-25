انت الان تتابع خبر الحلبوسي: المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مفاصل الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في كلمة خلال مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته الخليج 365، ان "البرلمان يواصل أداء مسؤوليته بتطوير القوانين التي تحمي المرأة والأسرة ومتابعة تنفيذها".وتابع، ان " حماية المرأة ليست قضية تخصُّ النساء وحدهن، بل هي قضية وطنية ترتبط باستقرار المجتمع ومستقبل أجياله".

من جانبه، شدد رئيس الجمهورية نزار آميدي في كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة دعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام.

وقال آميدي خلال الكلمة ان: " العراق بلد محوري في استقرار الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم"، داعيا "الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية".

