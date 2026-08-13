انت الان تتابع خبر ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر مباحثات الأعرجي والسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن اللقاء تناول الآليات الكفيلة بتعزيز الاستقرار الداخلي، ودعم الأجهزة الأمنية في فرض هيبة القانون على كامل الأراضي العراقية، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة.



وأكد الجانبان أهمية إدامة التنسيق والتعاون بين القوى السياسية والمؤسسات الأمنية، بما يوفر الدعم اللازم لخطط الحكومة في ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظات.