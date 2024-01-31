اليابان | حوادث الطرق: ما أسباب ارتفاع عدد حوادث السير في اليابان؟

مجتمع 31/01/2024

ارتفعت حوادث المرور والوفيات على الطرق في اليابان لأول مرة منذ ثماني سنوات في عام 2023 مع استخدام السيارات بشكل متزايد في أعقاب جائحة كورونا.

عودة السائقين إلى الطرق في اليابان بعد تخفيض تصنيف فيروس كورونا ورفع القيود على الأنشطة الاجتماعية تسببت في زيادة حوادث المرور والوفيات الناجمة عنها في عام 2023. حيث ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2678 حالة، وهو أول ارتفاع منذ ثماني سنوات. يُذكر أن عام 2023 كان ثالث أقل إجمالي للوفيات منذ بدأت الإحصائيات في عام 1948، ولكن تلك الزيادة تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق هدفها المتمثل في خفض الوفيات السنوية إلى أقل من 2000 حالة بحلول عام 2025.

وزادت حوادث المرور بشكل عام بمقدار 7072 حالة، وبلغ إجمالي الحوادث 307911 حالة. كما ارتفع عدد المصابين في حوادث المرور إلى 365027 حالة، مسجلاً زيادة بلغت 8426 حالة.

يُظهر تقرير حوادث المرور في اليابان أن محافظة أوساكا سجلت أعلى عدد من الوفيات نتيجة للحوادث للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت 148 حالة. تلتها محافظة آيتشي بـ 145 حالة، ثم طوكيو بـ 136 حالة. وعلى الجانب الآخر، سجلت محافظة ساغا أقل عدد من الوفيات بواقع 13 حالة. كما أظهرت الإحصائيات الوطنية أن المتوسط الوطني للوفيات نتيجة لحوادث المرور كان 2.14 حالة لكل 100 ألف شخص.

فيما يتعلق بالمتوسطات حسب المحافظات، برزت توكوشيما بأعلى متوسط وصل إلى 3.98 حالة لكل 100 ألف شخص، تليها ميئ بمتوسط 3.79 حالة، ومحافظة أوموري بمتوسط 3.74 حالة. على الجانب الآخر من الطيف، سجلت طوكيو أدنى متوسط بواقع 0.97 حالة لكل 100 ألف شخص.

تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حاد في حالات الوفاة نتيجة لحوادث المرور في اليابان اعتبارًا من الخمسينيات مع انتشار استخدام السيارات، وبلغت ذروتها في عام 1970 عند 16765 حالة وفاة. أصبحت أحزمة الأمان إلزامية لركاب المقاعد الأمامية على الطرق السريعة في عام 1985 وعلى جميع الطرق في عام 1992. وبدايةً من منتصف التسعينيات، ساهمت تدابير السلامة مثل اعتماد الوسائد الهوائية في تقليل حالات الوفاة. في الفترة الأخيرة، ساهم التقدم في تقنيات السلامة الوقائية، مثل أنظمة تجنب الاصطدام وأنظمة منع مغادرة المسار، في تحسين السلامة. يُعتقد أيضًا أن الاستخدام المتزايد لمسجلات القيادة قد شجع أيضًا على القيادة الآمنة.

فيما يتعلق بالفئات العمرية، انخفضت حالات الوفاة نتيجة لحوادث المرور بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق بشكل طفيف، لكنها ظلت مرتفعة عند 1465 حالة، وهو ما يمثل 54.7% من إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن حوادث المرور، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية موجهة نحو كبار السن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من © بيكستا)