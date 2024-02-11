اليابان | «شونغا»... تسليط الضوء على فن الجنس عند قدماء اليابانيين

مع التأثير المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، يظل فن الشونغا، الفن الإيروتيكي الياباني الذي نشأ في عصر إيدو، جزءًا من التراث الثقافي الياباني. تقدم المخرجة هيراتا جونكو في فيلمها الجديد لمحة عن هذا الفن وتكشف عن الحرفيين والهواة والباحثين الذين يحتفظون بروح هذا التراث. يتميز فن الشونغا بتصويره الفني للمشاهد الإيروتيكية بطريقة جمالية، وغالبًا ما يجمع بين الجانب الجنسي والفني بطريقة مبدعة. يعكس هذا الفن تفاعل الثقافة اليابانية مع مواضيع الحب والجسد والجنس بشكل مبتكر وفني. تتناول المخرجة هيراتا جونكو في فيلمها هذا العالم الفريد، مستكشفة عدة جوانب منه، بدءًا من فترة إيدو وصولاً إلى الحاضر، وتسلط الضوء على أشخاص يعيشون ويعملون في هذا المجال وكيف يؤثر عليهم ويتأثرون به.

فن ”الشونغا“ هو تقليد فني ياباني قديم يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر. يُعتبر الشونغا فنًا جريئًا يصور المشاهد الجنسية بشكل صريح وكثيرًا ما يتميز بالفكاهة والروح الفكاهية. يتمحور الفن حول تصوير المشاهد الحميمة والجنسية بشكل دقيق، مع التركيز على التفاصيل الحميمة والعواطف الإنسانية.

يتميز فن ”الشونغا“ بالرسوم التفصيلية والدقيقة، وكان يُظهر في المقام الأول في مجموعات صغيرة من المطبوعات الخشبية والرسوم الفنية. يُعزى الأصل الكلمة ”شونغا“ إلى الكلمة الصينية التقليدية ”春宫“، والتي تعني ببساطة ”الصور الربيع“، وهي تشير بشكل غير مباشر إلى المشاهد الجنسية. تمثل لوحات الشونغا نمطًا فريدًا من الفن الياباني، حيث تجمع بين الإبداع الفني والجرأة في التعبير عن المشاهد الجنسية. تعد هذه الأعمال فنية جزءًا من التقاليد الثقافية في اليابان، وتُعتبر بمثابة توثيق للجوانب الحميمة والإنسانية للحياة.

”شونغا“ هو فيلم وثائقي يقدم للمشاهدين فرصة لاستكشاف عالم الفن الإيروتيكي الياباني ومطبوعات الشونغا بشكل مفصل. يعرض الفيلم ليس فقط الجوانب الجنسية والإثارة من هذا الفن، ولكنه يلقي أيضًا الضوء على الفنانين والحرفيين والهواة الذين يسعون للحفاظ على هذا التراث الثقافي. يظهر الفيلم الوثائقي كيف تمت العناية بالتفاصيل والجمال في رسومات الشونغا، وكيف يتم تقديمها كفن تعبيري فريد. كما يسلط الفيلم الضوء على تأثير هذا الفن على الفرد والمجتمع، وكيف تتم مواكبة هذا التراث الفني عبر العصور. بشكل عام، يقدم الفيلم للجمهور نظرة متعمقة وشاملة حول فن الشونغا وكيف تمثل هذه المطبوعات جزءًا مهمًا من تاريخ وثقافة اليابان.

إن قدرة الفيلم على إلقاء الضوء على جوانب متنوعة من الشونغا وتأثيرها على الناس بشكل فردي تظهر الرؤية الفنية والإنسانية التي أرادت المخرجة هيراتا جونكو أن تنقلها. إن الفن يتفاعل مع الفرد بطرق متعددة، وقد نلاحظ أشياء جديدة أو نتأثر بطرق مختلفة في كل مشاهدة.

تبدو هذه التجربة كأنها تعكس قدرة الفيلم على تقديم تفاصيل معقدة ومتنوعة واستكشاف العمق البشري والثقافي لفن الشونغا. يعكس تغير انطباعك بعد المقابلة التأثير القوي الذي يمكن أن يتركه هذا الفن على الأفراد وكيف يمكن للفيلم أن يحفز التفكير والانفتاح على وجهات نظر جديدة.

تغيير الصورة النمطية للشونغا

فن الشونغا يعتبر جزءًا هامًا من التراث الفني الياباني، ويعكس تقاليد الفن الجنسي في المجتمع الياباني خلال فترة إيدو. يعود أصل كلمة ”شونغا“ إلى الكلمة الصينية التي تعني ”صور الربيع“، وتعبر عن الجوانب الجنسية والحسية للحياة. تظهر مطبوعات الشونغا تفاصيل دقيقة ومشاهد من الحياة الجنسية بطريقة فنية وجمالية.

تمتاز مطبوعات الشونغا بالتركيز على التفاصيل الدقيقة والمشاهد الحميمة بشكل جذاب، ويظهر فيها توازن بين الوضوح والفنية. كانت هذه المطبوعات شائعة في العصر الإيدو، وكانت تستهدف فئة واسعة من الناس، بدءًا من الطبقة العاملة إلى الطبقة الراقية. تعتبر مطبوعات الشونغا ذات قيمة فنية وثقافية، وقد كان لها تأثير كبير على الفن الياباني والعالمي. الفنانون المشهورون في هذا السياق، مثل هوكوساي وأوتامارو، قدموا إسهامات فريدة ومتنوعة في تطور هذا الفن.

ولكن على الرغم من صفاتها الجمالية العالية وتميزها كفن، إلا أن القيمة الحقيقية للشونغا لم تكن دائمًا موضع تقدير خارج الدوائر الصغيرة من المتحمسين، ومنذ عصر ميجي المحافظ، تم التعامل مع هذه المطبوعات باعتبارها شيئًا تافهًا ومحرجًا. وقد بدأ هذا الاتجاه يتغير أخيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المعرض الكبير الذي أقيم في المتحف البريطاني في عام 2013.

الفنون الجنسية التقليدية كفن الشونغا تشكل جزءًا من تاريخ الفن الياباني، وتحمل معانٍ ثقافية واجتماعية. يظهر الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الفن في العصور الحديثة كإشارة إلى التغيرات الثقافية وتقدير الفنون بمظاهرها المتنوعة.



أوتا-ماكورا (قصيدة الوسادة)، وهي تحفة فنية رسمها كيتاغاوا أوتامارو (1753-1806)، من أبرز ما عرضه المعرض في المتحف البريطاني. في الجزء العلوي من الصورة، يشير خبير فني إلى عيني الرجل الضيقتين المرسومتين على خط بالقرب من شعر عشيقته (© 2023 لجنة إنتاج الشونغا)

حتى وقت قريب، كانت فرص دراسة هذه الأعمال الفنية مقتصرة على المعرض الموسمي في متحف الجنس أو ما شابه ذلك، في أماكن مشبوهة قليلًا. حتى في الماضي، كان يُرى خلف الأبواب المغلقة في أماكن سرية خاصة فقط بالبالغين، وغالبًا ما كانت ”الأجزاء الخاصة الحساسة“ من اللوحة تُطلى أو تُحجب بطريقة ما، بحيث لا يمكنك تمييز سوى انطباع خافت عن الشكل والحجم. وبالنسبة للكثيرين، عندما تذكر كلمة شونغا، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الصورة الغريبة لتلك الأعضاء التناسلية الضخمة. وكانت هيراتا نفسها واحدة ممن يعتقدون ذلك.

مع تطور المجتمع والتغيرات الثقافية، بدأت هذه الأعمال تخضع لتقدير أفضل كفن ذي قيمة فنية وثقافية، وتحولت المناقشات حولها إلى أمور أكثر احترامًا وتفهمًا، ويشمل ذلك التحدث عن تاريخها وتأثيرها الثقافي والاجتماعي. من خلال مشاركة المخرجة هيراتا جونكو في إلقاء الضوء على هذا الفن وجعله محورًا لفيلم وثائقي، يمكن أن تسهم هذه الجهود في تغيير النظرة التقليدية للناس تجاه هذا النوع من الفن. قد يتيح ذلك للجمهور فرصة لفهم الجوانب الفنية والثقافية العميقة التي تمثلها هذه الأعمال، وربما يسهم في إزالة الحظر الاجتماعي المحيط ببعض هذه الأعمال والمجالات الفنية ذات الصلة.

”لم يكن لدي أي اهتمام خاص بالشونغا. وإذا كان هناك أي شيء، فقد كنت أعتبره جزءًا من التاريخ الثقافي للجنس أكثر من كونه فنًا. لقد كنت مهتمة بالمطبوعات الخشبية باعتبارها تعبيرًا عن أحد جوانب الوعي الياباني تجاه الجنس والحياة الجنسية. أفترض أن ما أثار فضولي هو أسباب تطور هذا النوع من الفن المثير ووصوله إلى هذا المستوى المتقدم في اليابان، ولكن كان ذلك كل ما في الأمر حتى تم التواصل معي لإخراج هذا الفيلم“.



المخرجة هيراتا جونكو (© هاناي توموكو)

تركزت مسيرة هيراتا الفنية على الأفلام الوثائقية حول الرقص وأشكال التعبير الجسدي الأخرى، وتم التواصل معها لإخراج هذا العمل الفني في عام 2020. أخبرها المنتج الذي كان يعمل في ذلك الوقت على الفيلم الدرامي ”شونغا سينسيه“ (من إخراج شيوتا أكيهيكو، الذي صدر في أكتوبر عام 2023)، أنه أراد شخصًا يمكنه معالجة الموضوع من زاوية وثائقية أيضًا. وتقول هيراتا إنها بدأت على الفور في الدراسة والبحث.

”في ذروة جائحة فيروس كورونا، كان لدي وقت كافٍ للتركيز على الدراسة والبحث. بعد محادثات مع عدة أشخاص، قررنا البدء في التصوير بشكل عشوائي إلى حد ما، دون وجود حبكة درامية محددة مسبقًا. لم نخصص وقتًا طويلًا للتفكير في هيكل الفيلم، وكانت عملية التصوير تتم بسرعة وفي الأماكن التي كان بإمكاننا الوصول إليها. نظمنا جدولًا زمنيًا استنادًا إلى المواقع والأوقات المتاحة للتصوير. هكذا تم تصوير الفيلم بشكل تدريجي وعفوي“.

إظهار أدق التفاصيل

على الرغم من ذلك، يقدم الفيلم بوضوح وبشكل مقنع قضية تمثل الشونغا. يبدأ الفيلم بتسليط الضوء على يدي حرفي حديث وهو يقوم بنحت قالب خشبي، الذي سيُستخدم لإنتاج نسخة طبق الأصل من طباعة الشونغا الأصلية. في النهاية، يكتشف المشاهد طبيعة العمل الذي يتم نحته.



يعمل أحد الحرفيين المعاصرين في مشروع إعادة إنتاج لوحات الشونغا وتكرار التقنيات الأصلية لصانعي المطبوعات الأصلية (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

تشارك جمعية طوكيو للمطبوعات الخشبية التقليدية في مشروع إعادة نحت لوحات الشونغا بالتعاون مع مركز البحوث الدولي للدراسات اليابانية (نيتشيبون-كين) في كيوتو. وقد تم اختيار إعادة إنتاج إحدى الصور، وهي صورة صودا نو ماكي (لفيفة الأكمام) لتوري كيوناغا، وهي الصورة الأولى التي تظهر في الفيلم.

يتكون هذا المشروع من سلسلة مكونة من 12 مطبوعة خشبية تم نشرها في عام 1785، وقد تم تصوير التفاعل بين الرجل والمرأة في تكوين جريء يبرز من الشاشة الطويلة أفقيًا بشكل لافت للنظر (نسبة العرض إلى الارتفاع، حوالي 1:5). وتتميز اللوحة برسم الأجساد والوجوه بخطوط بسيطة للغاية، وتقتصر على عدد قليل من الألوان الأساسية، مما يخلق تأثيرًا بالبساطة والأناقة المتعمدة. في الوقت نفسه، تظهر تفاصيل محكمة في أنماط طيات ملابس العاشقين وخط الشعر، وتتميز بدقة كبيرة، خاصة في تجسيد شعر العانة والأعضاء التناسلية، مما يخلق إحساسًا غنيًا بالشهوانية.

إن إعطاء الحركة للخطوط البسيطة في الرسم الأصلي كان من مسؤولية النحات (هورشي). ولإبراز الفروق الدقيقة في التصميم، كانت مهارات السوريشي (الرسام) الموهوب ضرورية أيضًا. تتميز الشونغا بالسمات الاستثنائية والواقعية في شعر العانة، وهي خاصية لا يمكن مقارنتها بأي نوع آخر من المطبوعات الخشبية، وتعتبر نتيجة تفاني ومهارة الأنواع الثلاثة المختلفة من الحرفيين الذين عملوا على كل مطبوعة خشبية.

تعليق المخرجة السينمائية نيشيكاوا ميوا كان طريفًا حيث قالت ”الشيطان يكمن في شعر العانة!“، ومن المؤكد أنه عندما ترى المطبوعات الأصلية عن قرب، تشعر بشعور غير عادي من الشغف وتحس بحرارة ملموسة تنبعث منها.



إيهون ميمى كورابى (مسابقة النساء الجميلات) لكيساي آيسن (1791–1848). يتم عرض جميع المطبوعات دون رقابة في الفيلم (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

تستخدم هيراتا تقنيات متنوعة للفت انتباه الجمهور ونقل التفاصيل الدقيقة لفن الشونغا. من بين هذه التقنيات، يأتي إظهار عمليات النحت والطباعة عبر عرض أعمال حرفيين معاصرين يشاركون في مشروع إعادة إنتاج المطبوعات اليوم.

”الصورة المثالية للفيلم هي أن ترى نوع ورش العمل التي كان يعمل فيها إيشي (الفنان)، وهوريشي (النحات)، وسوريشي (الرسام)، في عصر إيدو في القرن الثامن عشر، وكيف كانوا يشجعون ويحفزون بعضهم البعض. يمكنك محاولة إعادة إحياء هذه الصورة من خلال التمثيل الدرامي، لكنني قررت أن هذا النهج غير مناسب لفيلم وثائقي“.

إعادة إحياء فن الشونغا

إن رغبة هيراتا في إنتاج فيلم وثائقي ”إنساني“ عن الشونغا والأشخاص المشاركين في صنع هذه اللوحات وجمعها تعني أن الفيلم أصبح بطبيعة الحال وصفًا لرحلة البحث عن فن الشونغا. وعلى الرغم من أن الفيلم يخصص قدرًا كبيرًا من الوقت لروائع فناني أوكييو-إي المشهورين، أرادت هيراتا أيضًا عرض مطبوعات أرخص لفنانين غير معروفين، وكانت تأمل في معرفة عناوين المالكين الحاليين الذين احتفظوا بالمطبوعات التي ورثوها عن أسلافهم. لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. حيث تقدم عدد قليل من الأشخاص العاديين لعرض مجموعات عائلاتهم من المطبوعات الخشبية، ووجدت هيراتا أنه من الصعب العثور على الأعمال الحقيقية خارج الأطر الرسمية.

وللحصول على المساعدة في العثور على هذه الروائع، لجأت هيراتا إلى وكالة بيع التحف الفنية أوريغامي سوكيودو الموجودة في منطقة نيهونباشي القديمة في العاصمة طوكيو. كان المالك، أوراغامي ميتسورو، في طليعة الحريصين على إعادة إحياء فن الشونغا في السنوات الأخيرة، حيث بذل جهودًا كبيرة لإقامة معارض لهذا الفن في المتحف البريطاني وفي متحف إيسي بونكو في طوكيو في عام 2015.

وكجزء من الفيلم، دعت هيراتا الفنانين وجامعي التحف الفنية إلى ”ليالي الشونغا“، حيث تجمع عددًا من الضيوف حول لوحات الشونغا وناقشوها معًا. في هذه المشاهد، يشرح أوراغامي كل صورة، بينما يتبادل الضيوف وجهات نظرهم وانطباعاتهم. تم تقديم سلسلة فريدة من روائع الشونغا، التي تغطي بشكل أو بآخر التاريخ الكامل للشكل الفني منذ أيامه الأولى وحتى تراجعه المطرد بعد نهضة ميجي.



مشهد من إحدى جلسات ”ليالي الشونغا“، حيث اجتمع مؤرخو الفن والفنانون والمحررون وجامعو الأعمال الفنية للإعجاب بالمطبوعات المختلفة ومناقشتها (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

”أردت أن أفعل أكثر من مجرد عرض لصور الشونغا في الفيلم. وقد كانت الطريقة الأصلية للاستمتاع بهذه المطبوعات هي حملها بين يديك والنظر إليها عن قرب. ويبدو أنه حتى في فترة إيدو، اعتاد الناس على التباهي بمجموعاتهم ومشاركتها مع بعضهم البعض. في هذه الجلسات، رأينا عددًا مذهلًا من المطبوعات الخشبية، وفي النهاية أعتقد أن الجميع كانوا في حالة سكر نوعًا ما من مرض الشونغا!“

يستعرض الفيلم العديد من الأمثلة الشهيرة من هذا الفن، مخصصًا الوقت للتركيز على أدق تفاصيل هذه المطبوعات. من بين المطبوعات الشهيرة التي تمت مناقشتها، تأتي ”فوريو إينشوكو مانيئمون“ (العاشق الأنيق مانيئمون)، وهي سلسلة فكاهية من لوحات الشونغا رسمها سوزوكي هارونوبو (1725–1770) في سنواته الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الفيلم لوحة ”الأخطبوط الشهير وفتاة الغطس“ (أو لوحة زوجة الصياد) للفنان كاتسوشيكا هوكوساي (1760–1849) من كتاب المانغا المصور ”كي نو أي نو كوماتسو“ (شتلات الصنوبر في يوم الجرذ الأول، أو المحنكون الحقيقيون القدامى في نادي المهارات المبهجة)، الذي نُشر في عام 1820.

يقوم الفيلم باستخدام الرسوم المتحركة والسرد، حيث يتولى كل من مورياما ميراي ويوشيدا يو أداء الصوتيات، لإضفاء الحيوية على الأعمال وإضفاء واقعية على المشاهد. يتيح ذلك للمشاهدين فهم حس الدعابة في لوحات الشونغا، المعروفة أيضًا باسم ”وراي-أي“ أو الصور الفكاهية



تصف شونغارو، أو ”فتاة شون“، إحدى المشاركات في اجتماعات ”ليالي الشونغا“، نفسها بأنها ”مراقبة الشونغا“ ولديها اهتمام بكيفية استخدام الناس العاديين للمطبوعات والاستمتاع بها على مر السنين (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

شغف الصناعة

سافر الطاقم في رحلة إلى هوكايدو بحثًا عن مجموعة صعبة المنال تعود إلى الفنان أوتاغاوا كونيسادا (1786-1864)، والمعروفة باسم ”تحفة سان غينجي“، وهي مجموعة فنية تشمل ثلاث كتب مثيرة للاهتمام. تمثل هذه التحفة الفنية محاكاة ساخرة لقصة غينجي، وتجمع بين أفضل تقنيات الطباعة الخشبية في القرن التاسع عشر.

تم إنتاج هذه الأعمال خلال عصر تينبو (1831-1845)، في ظل الظروف الصعبة التي شهدتها اليابان، حيث كانت فترات المجاعة والاضطرابات واسعة الانتشار بسبب سلسلة من مواسم الحصاد الكارثية. تلك الفترة شهدت إصدار قوانين صارمة من قبل حكومة الشوغون للتحكم في الإنفاق وحظر الكماليات والرفاهيات بأنواعها المختلفة. كانت إمكانية إنتاج سلسلة فنية مثل هذه خلال هذا الوقت تُعتبر شهادة ليس فقط على شعبية الشونغا، ولكن أيضًا على وضعها شبه المشروع، كفن تم إنتاجه في منطقة رمادية بعيدًا عن الاتجاه الرئيسي وخارج نطاق الرقابة.

”شعرت أنني اكتشفت شيئًا لا يعرفه معظم اليابانيين. عندما سُمح لي بحمل القطعة الفنية، بدأت يدي ترتجف من مدى روعة المهارة والدقة المذهلة التي ساهمت في صنعها. الفارق الكبير بين فن الشونغا والفنون الجنسية المثيرة في البلدان الأخرى هو أنه في اليابان، يُعتبر فنًا من الطبقة العليا، حيث ابتكر الفنانون والحرفيون هذه الأعمال الفنية بشغف كبير من وراء الكواليس، بعيدًا عن التيار الرئيسي. شعرت أن شيئًا من هذا الشغف قد انتقل إلى هواة جمع هذه الأعمال، الذين يحافظون على هذا الشكل الفني حيًا حتى اليوم“.



تظهر هذه الطبعة من كوشوكو زوئ جينيكو (الصور الجنسية المثيرة لل 12 شهرًا) لكاتسوكاوا شونتشو (التاريخ غير معروف)، ضمن مجموعة أوراغامي سوكيودو، حبيبين في لحظة من النشوة (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

وكما هو متوقع، يستمر تأثير طاقة الشونغا على الفنانين المعاصرين. وأحد الأمثلة المثيرة للاهتمام التي تم تقديمها في الفيلم هو الرسام الياباني كيمورا ريوكو، الذي استوحى إلهامه من قطعة من سلسلة شونغا يوري-زو (لوحات الأشباح الجنسية المثيرة) لكاتسوكاوا شونيئ، والتي أطلع عليها أحد هواة جمع التحف الفنية الدنماركيين.

يشرح ماكوتو أيدا الروابط بين الفن المعاصر والثقافة الفرعية والشونغا، ويتحدث بتهكم عن غرور تلك القطاعات من الجمهور الياباني التي ”اكتشفت“ فجأة مزايا الشونغا وبدءوا يعتبرونها ”فنًا نبيًلا“ بعد عرضها في المتحف البريطاني.

يشارك يوكوو تادانوري، مبتكر اللوحات الفنية المبنية على مطبوعات الشونغا للرسام أوتامارو، في الفيلم بحكاية عن كيفية إخفاء والداته الراحلة للوحة شونغا صغيرة في حزام لتدفئة البطن حول خصرها.



ماكوتو أيدا (على اليسار) ويوكوو تادانوري من بين الفنانين المعاصرين الذين يبدو أنهم يتحدثون عن تأثير الشونغا على أعمالهم (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

تقول هيراتا: ”لقد بذل يوكوو قصارى جهده في البحث عن هذه المطبوعة، لكنها لم تظهر أبدًا. إنه مصر على أنه لم يضعها بعيدًا، لذلك ربما لا تزال مختبئة في مكان ما. في كيوتو، يُعتقد أن الشونغا التي أنتجها تسوكيوكا سيتّي تحمل قوة تعويذة خاصة وتُعتبر تميمة للحظ الجيد للحماية من الحرائق. “أعتقد أن الربط بين الأشياء الرطبة والماء هو الذي أدى إلى هذه الفكرة. لذلك، هناك احتمال كبير أن تكون محفوظة في مستودع لدرء الحرائق. حقًا، كنتُ أتمنى أن أصادف المزيد من هذه الأنواع من الشونغا التي كان يستخدمها الناس في حياتهم اليومية”.

لوحات تنتظر النور

وحتى اليوم، على الرغم من الاعتراف الذي حصل عليه هذا النوع الفني من المتحف البريطاني، إلا أن لوحات الشونغا لا تزل محاطة بجو من المحرمات والمحظورات. تقول هيراتا إنه على الرغم من أنه من المعروف أن معبدًا مشهورًا في كيوتو يمتلك مقتنيات مهمة من لوحات الشونغا، إلا أن المعبد رفض بشدة تأكيد وجود أي من هذه اللوحات في حوزتهم عندما تواصلنا معهم من أجل الفيلم.

”إذا استمرت عملية إحياء فن الشونغا في الانتشار، وتم تقدير لوحات الشونغا لقيمتها الحقيقية كفن، أعتقد أن الأمور قد تتغير. لكن المحرمات المتعلقة بالجنس ما زالت قائمة على مستوى آخر، وربما سيستمر هذا الشعور لفترة طويلة. أشعر بالقلق إزاء احتمال فقدان المزيد والمزيد من المطبوعات، لأن الأشخاص الذين لا يدركون قيمتها قد يقومون بحرقها أو التخلص منها بعيدًا“.

تشبه هيراتا الشونغا بالكائنات الحية المهددة بالانقراض والتي بالكاد نجت من العصر الحديث، وهي تلهث لالتقاط الأنفاس الأخيرة. ”إن البقايا التي تمكنا من رؤيتها هي مجرد بقايا صغيرة، ظلت موجودة بمحض الصدفة فقط“.



تسوكيوكا سيتّي (1726-1787)، شيكي غاكان (تمرير يدوي للفصول الأربعة)، في مجموعة جامع التحف الفنية مايكل فورنيتز (© لجنة إنتاج شونغا 2023)

يعرض فيلم ”لوحات الربيع“، إلى جانب تفصيل لوحات الشونغا كأعمال فنية، الصراعات والمعاناة التي مر بها هذا النوع من الفن كواحد من أكثر التعبيرات صراحة عن النهج المتحرر والمريح تجاه الجنس الذي تم قمعه في عصر ميجي وما زال مهمشًا حتى اليوم. وكيف انتهت رحلة هيراتا بحثًا عن الشونغا؟ الطريقة التي تروى بها القصة تبرز الإحساس الخاص الذي ذكرته في بداية هذا المقال.

”كنتُ أعتقدُ أنَّ مَعظمَ الروائع الفنية القيمة موجودة بالفعل ومرئية للعالم. لكنَّ أحدَ تجار التحف الذين تحدثنا إليهم أصر على أن الأمر ليس كذلك. لا، لا، ظَلَّ يقولُ ذلك. لا تزالُ هُناكَ لوحات شونغا في انتظارِ اكتشافها. القطع التي وضعها الأشخاص العاديون جانبًا، والتي لا تزالُ مخبأة في مكانٍ ما. يرتَجِفُ قلبي عندما أفكِّر في أنَّ عصرنا الحاضر مرتبط بالماضي. لقد تغير العالم كثيرًا خلال الـ 150 عامًا الماضية أو نحو ذلك. ولكن إذا كان كلام هذا الرجل صحيحًا، فهُناكَ أشياء معينة في أعماقِهِ لم تتغير على الإطلاق. آملُ أن يُمَنِّحَ هذا الفيلم الناس فرصةً للتفكير فيما فقدوه في موجة المد والجزر في مسار التغيير التاريخي“.

إن عالم الشونغا ليس منفصلاً تماماً عن واقعنا المعاصر. عالم الشونغا ليس مجرد فن يتم عرضه على جدران المتاحف.

”على مدى السنوات الثلاث التي قضيتها في العمل على هذا الفيلم، شاهدت العديد من لوحات الشونغا. وفي النهاية، شعرت أن هذه التجربة قد غيرت تصوُّري عما يعنيه أن تكون يابانيًا، وما يعنيه أن تكون إنسانًا. بغض النظر عن مدى جدية الناس وعقلانيتهم، لا يمكن تجنب الطبيعة البشرية. هناك روح فكاهية في الشونغا، وأيضًا حب وحنان لإنسانيتنا“.

”يجمع فن الشونغا بين العديد من الجوانب المعقدة لحياة البشر ومتعها. في الوقت الذي تنتشر فيه الأخبار السلبية المتعلقة بالجنس، يُظهر الشونغا أن الجنس بحد ذاته ليس شيئًا سلبيًا. يُذكِّرنا بأن الجنس هو جزء إيجابي يُؤكد حقيقة الحياة. بما أننا بشر، فإن أن نعيش يعني أن نكون كائنًا حسيًا، وفن الشونغا يحتفل بهذا الجانب الحسي من الوجود“.



(©2023 لجنة إنتاج شونغا)

معلومات عن الفيلم

إخراج: هيراتا جونكو

تصوير: يامازاكي يوتاكا، تاكانو هيروكي

سنة الإصدار: 2023

بلد الإصدار: اليابان

مدة الفيلم: 121 دقيقة

التقييم: R18+

الموقع الرسمي: culture-pub.jp/harunoe

الإعلان الرسمي للفيلم

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صور المقابلة © هاناي توموكو، صورة العنوان: صودا نو ماكي لتوري كيوناغا، ضمن مجموعة أوراغامي سوكيودو © لجنة إنتاج شونغا 2023)