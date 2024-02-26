اليابان | حوض قناديل كامو: تجربة فريدة لمحبي قنديل البحر في اليابان

يعد ”حوض قناديل كامو“ في بلدية تسورؤكا بمحافظة ياماغاتا يعتبر واحدًا من المرافق الفريدة والرائدة في العالم حيث يعرض أكثر من 50 نوعًا من قناديل البحر. هذا المعرض يوفر للزوار فرصة فريدة للتعرف على هذه المخلوقات البحرية بشكل شامل. ويأتي ”مسرح كوراغى دريم“ كجزء آخر من هذا المعرض، حيث يقدم مناظر مذهلة لآلاف من قناديل البحر القمرية. ولإضفاء المزيد من التجربة، يوفر مطعم المتحف للزوار فرصة تذوق أطباق الرامين التي تحتوي على قنديل البحر كأحد مكوناتها، مما يضيف للزيارة تجربة فريدة من نوعها على صعيد الطهو والتذوق.

عروض قنديل البحر

حوض أسماك كامو الواقع في منطقة شونايهاما بمدينة تسورؤكا بمحافظة ياماغاتا، اليابان، يعتبر مرفقًا فريدًا يعرض بانتظام أكثر من 50 نوعًا من قناديل البحر. تُعرف هذه المخلوقات باللغة اليابانية باسم ”كوراغى“، وهي تعد من الكائنات البحرية التي يصعب تربيتها في بيئة صناعية.

تم الاعتراف رسميًا بالمتحف، المعروف باسم ”متحف كوراغى“، كموطن لأكبر مجموعة من قناديل البحر في العالم من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2012. يعكس هذا الاعتراف الجهود الكبيرة التي بُذلت لإنشاء مكان يساعد الزوار على فهم واكتساب معرفة أعمق حول هذه المخلوقات البحرية الرائعة، ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية.



قناديل القبعة الزهرية (أوليندياس فورموسوس) معروضة في حوض القناديل.

تقدم عروض ”كورا-نيتاريوم“، الكلمة المركبة التي تجمع بين ”كوراغى“ والقبة السماوية، للزوار تجربة فريدة أثناء مرورهم عبر ممر مظلم، حيث يتم عرض قناديل البحر من جميع أنحاء العالم. يظهر هذا العرض كمشهد غير عادي لقناديل البحر تطفو في الظلام مشابهة للنجوم في سماء الليل. تشمل الأنواع المعروضة قناديل القبعة الزهرية (أوليندياس فورموسوس)، التي تتميز بمخالبها الفلورسنت الصفراء والوردية، و(بارومبروسا بوليلوباتا)، المغلف بالهالة والذي يعيش في أعماق المحيط لأكثر من 100 متر، وقناديل بحر لُبدة الأسد (سيانيا كابيلاتا)، وهي واحدة من أكبر المخلوقات في العالم، و (توريتوبس دوهرني)، المعروف أيضًا بقنديل البحر ”الخالد“ لقدرته على التجديد والعودة إلى مرحلة البوليب للحصول على فرصة جديدة للحياة.

من المهم أن يعلم الزوار أن بعض الأصناف قد لا تكون معروضة دائمًا، لذا يُنصح بالتحقق من توفر الأنواع المحددة قبل الزيارة إذا كان هناك اهتمام خاص بها.



بارومبروسا بوليلوباتا. (© حوض أسماك كامو ببلدية تسورؤكا)

”مسرح كوراغى دريم“ يعد واحدًا من أبرز المعالم في حوض قناديل ”كورا-نيتاريوم“. يتميز هذا المعلم السياحي بوجود الآلاف من قناديل البحر ”أوريليا أوريتا“، وهي نوع من أنواع قناديل البحر الشائعة أو القمرية. يطفو هذا النوع في حوض ضخم يصل قطره إلى 5 أمتار.

يقدم الخزان المغمور بالضوء الأزرق مشهدًا ساحرًا حيث تظهر قناديل البحر الكبيرة والصغيرة وكأنها تطفو بسحر في الماء. يتيح هذا المشهد الخيالي للزوار فرصة فريدة لمشاهدة قناديل البحر وهي تظهر بألوانها اللامعة وتطفو بهدوء في الماء. إن تأثير الإضاءة والتصميم يجعلان هذا المكان مكانًا ساحرًا وجذابًا لمحبي قناديل البحر وزوار المعرض.



مسرح كوراغى دريم، تحفة عرض قناديل كورا-نيتاريوم.

إضافةً إلى عرض قناديل البحر، يقوم حوض كامو أيضًا بتربية هذه المخلوقات. يتم تقديم عرض ”كل شيء عن قناديل البحر“ ضمن عروض ”كورا-نيتاريوم“ ليظهر للزوار كيفية تطور ونمو قناديل البحر. يمكن للزوار مراقبة قناديل البحر التي يبلغ عمرها يومًا واحدًا وتكون بطول بضع ملليمترات فقط، حيث يتم توفير عدسة مكبرة أو مجهر للمشاهدة.

يقدم موظفو حوض القناديل عروضًا تقديمية متكررة لشرح تفاصيل حول كيفية تغذية قناديل البحر ووصف مراحل حياتها. يشمل الحوض أيضًا عروضًا أخرى تشمل أسماك المياه العذبة الأصلية في الأنهار والبرك في منطقة شوناي، بالإضافة إلى عروض أسود البحر التي تستعرض قفزاتها المبهجة، مما يوفر تجربة متنوعة لزوار المعرض.



يمكن مراقبة مراحل النمو المختلفة لقنديل البحر القمري من خلال عرض ” كل شيء عن قناديل البحر “.

بعد مشاهدة قنديل البحر، يمكنك تناول بعضًا منه!

يقدم حوض قناديل كامو في بلدية تسورؤكا تجربة فريدة وشاملة للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشاهدة والتعلم وتذوق الطعام. مع وجود مطعم يوفر إطلالة بانورامية على شاطئ شونايهاما ويقدم أطعمة تحتوي على قناديل البحر في قائمته. يتميز مطعم ”كوراغى رامن“ بشعيرية القمح التي تحتوي على قناديل البحر المطحونة، مما يضيف للتجربة طعمًا فريدًا ومثيرًا. يتمتع المرق الخفيف بنكهة صلصة الصويا بتحسين مذاق الشعيرية المطاطية، وتضيف شرائح قنديل البحر لها نكهة مثيرة. وفيما يتعلق بالحلوى، يبدو أن آيس كريم قنديل البحر يعد ختامًا لذيذًا ومميزًا للوجبة، حيث يتم تقديمه بشكل مبتكر مع قطع صغيرة من قنديل البحر المطاطي المغموسة في آيس كريم غني وناعم.

تلك التجربة الفريدة تضيف العديد من الأبعاد لزيارة حوض قناديل كامو، حيث يمكن للزوار التمتع بتناول الطعام وسط جو منعش ومميز.



رامن كوراغى، مع إضافات قنديل البحر المغموس في الحساء الشهي، 750 ين.

معلومات الوصول لحوض قناديل كامو

العنوان: 657-1 حي إيمايزومي-أزا أوكوبو، مدينة تسورؤكا، محافظة ياماغاتا

طريقة الوصول: من محطة تسورؤكا على خط قطار جي آر، في غضون 30 دقيقة بواسطة حافلة (شوناي كوتسو) المتجهة إلى منتجع يونوهاما أونسن بجوار محطة كامو سويزوكوكان.

الهاتف: 3036-33-0235

ساعات العمل: من 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً (9:00 صباحًا إلى 5:30 مساءً خلال العطلة الصيفية، من أواخر يوليو/ تموز إلى أواخر أغسطس/ آب)

مفتوح طوال العام

التذكرة: 1000ين للبالغين؛ 500 ين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية (تتوفر خصومات للمجموعات)؛ لا تقبل بطاقات الائتمان

اللغات المتاحة: كتيب باللغة الإنجليزية، وبعض الشروح باللغة الإنجليزية على بعض شاشات العرض

الموقع الإلكتروني (متاح باللغة اليابانية فقط):

https://kamo-kurage.jp

المعالم السياحية القريبة: شاطئ يونوهاما



الخط الساحلي لشاطئ يونوهاما، ويظهر جبل تشوكاي في الخلفية. (© جمعية منتجع يونوهاما أونسن السياحية)

يقع شاطئ يونوهاما ذو الشكل القوسي على بعد 10 دقائق فقط من ”حوض قناديل كامو“. ووفقًا للوثائق التي يرجع تاريخها إلى حقبة إيدو (1603-1868)، كانت يونوهاما أول مكان يُمارس فيه رياضة ركوب الأمواج في اليابان، ولا تزال تحظى بشعبية لدى راكبي الأمواج والسباحين حتى اليوم. ويوفر جبل تشوكاي، المعروف باسم ”فوجي ديوا“ (اسم قديم للمنطقة) لتشابهه مع جبل فوجي، خلفية خلابة لمنطقة يونوهاما، والتي تشتهر أيضًا بأنها مكان لمشاهدة غروب الشمس الرائع. وفي مقابل الشاطئ منتجع يونوهاما أونسن، وهو أحد منتجعات الينابيع الساخنة الرئيسية في المنطقة.

معلومات الوصول لمنتجع يونوهاما أونسن

العنوان: منطقة يونوهاما، مدينة تسورؤكا، محافظة ياماغاتا

طريقة الوصول: من محطة تسورؤكا على خط قطار جي آر، على بعد 40 دقيقة بواسطة حافلة (شوناي كوتسو) المتجهة إلى منتجع يونوهاما أونسن؛ النزول من الحافلة في محطة يونوهاما أونسن

الهاتف: 0235-75-2258 (جمعية منتجع يونوهاما أونسن السياحية)

الموقع الإلكتروني متاح باللغة الإنجليزية:

http://www.yunohamaonsen.com/en

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. الصور والمادة النصية من إعداد شوئيه برس. صورة الموضوع: مجموعة من قناديل أوريليا أوريتا تطفو على الماء في مسرح كوراغى دريم)