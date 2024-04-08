اليابان | تزايد استخدام الأطفال والمراهقين للعدسات اللاصقة في اليابان

لايف ستايل 08/04/2024

تتطور العدسات اللاصقة باستمرار، حيث بدأت من الأنواع الصلبة وتطورت إلى الأنواع اللينة وصولًا إلى الأنواع التي تتيح نفاذ الأكسجين. في اليابان، يشهد الاتجاه نحو بدء استخدام العدسات اللاصقة في سن أصغر، حيث أنه ما يقرب من 50% من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في اليابان يبدأون استخدام العدسات اللاصقة لأول مرة، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة ”هويا“ المتخصصة في النظارات والعدسات اللاصقة عن انتشار استخدام العدسات اللاصقة بين الأشخاص من سن مبكرة.

أجرت شركة ”هويا“ المتخصصة في النظارات والعدسات اللاصقة دراسة استقصائية شملت 1000 شخص تتراوح أعمارهم بين سن المرحلة الابتدائية و49 عامًا ممن يضعون العدسات اللاصقة. بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا، بدأ 4.5% من الأشخاص في استخدام العدسات في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، و10% في السنوات الأخيرة من المرحلة الابتدائية، و40.5% في المرحلة الإعدادية. وبدأ إجمالي 55.0% من الأشخاص في وضع العدسات في المرحلة الثانوية.

تم تصنيف الأشخاص الذين أجابوا بأنهم بدأوا استخدام العدسات اللاصقة في سن الطفولة حتى سن 19 عامًا، وقام الاستطلاع بمقارنة نسبة استخدام العدسات اللاصقة وفقًا للفئات العمرية. أظهرت نتائج الاستطلاع أن الأشخاص الأصغر سنًا كانوا أكثر عرضة لبدء استخدام العدسات اللاصقة في سن الطفولة المبكرة وخلال سنوات المرحلة الابتدائية والإعدادية. هذا يشير إلى انخفاض في العمر الذي يبدأ فيه الأفراد استخدام العدسات اللاصقة. وتميز بشكل خاص الأشخاص في الفئة العمرية 15-19 سنة، حيث زادت نسبة بدء استخدام العدسات اللاصقة في الطفولة المبكرة بأكثر من ضعف ونصف مقارنة بالأشخاص في الأربعينيات من العمر.

تم استطلاع آراء الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية الذين يستخدمون العدسات اللاصقة، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، حول ”الأشياء الإيجابية“ التي لاحظوها بعد استخدامهم العدسات اللاصقة. أظهرت النتائج أن ”زيادة النشاط والتفاعل الاجتماعي“ كانت الأكثر شيوعًا، حيث بلغت نسبة الإجابة 36.0٪ بين الآباء و37.5٪ بين الأطفال. وتلتها ”زيادة الحماس للمشاركة في الأنشطة الرياضية“ و ”الاستمتاع بأحدث صيحات الموضة“. تشير ”هويا“ إلى أن استخدام العدسات اللاصقة يوسع الرؤية ويزيد من الثقة بالنفس في الحركة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة تحفيز الأطفال.

ومن جانب آخر، تم تسجيل ”النقاط السلبية“ التي تشمل ”التكلفة المرتفعة“ بنسبة 52.0٪ من الآباء والأمهات و53.0٪ من الأطفال. وأشارت النتائج أيضًا إلى ”الصعوبات في وضع وخلع العدسات والعناية بها“ و ”المتاعب في زيارات طبيب العيون “ كأحد أشكال السلبيات. ومع ذلك، تؤكد شركة هويا أن ”العدسات اللاصقة تُعتبر جهازًا طبيًا متطورًا“. ومع زيادة استخدام العدسات اللاصقة منذ سن مبكرة، فإن الفهم المتزايد لأهمية الزيارات الدورية لطبيب العيون وطرق استخدام واختيار العدسات بشكل صحيح يصبح أكثر أهمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)