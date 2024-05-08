اليابان | دوري جميع اللاعبين فيه فوق سن الثمانين... كبار السن في اليابان ظاهرة خارقة للطبيعة!

على الرغم من فقدان الإحساس بالسرعة، إلا أن مهارة الأقدام والنظرات التكتيكية لا تزال جيدة. إن دوري ”SFL80“ الذي يلعب فيه فقط اللاعبون الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عامًا، هو دوري كرة قدم يرمز إلى اليابان، البلد الذي يتمتع بأعلى متوسط للأعمار. وفي هذه المقالة سنتابع عن كثب المباراة النهائية التي ستحسم بطولة هذا الدوري، ونلقي نظرة على اللاعبين الذين خاضوا جميع المباريات الثماني من شهر أبريل/نيسان من عام 2023 إلى شهر فبراير/شباط من عام 2024، وما زالوا أقوياء رغم تقدمهم في السن.

رياضة كبار السن

وفقًا لنسخة عام 2023 من إحصاءات الصحة العالمية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، يبلغ متوسط العمر المتوقع لليابانيين 84.3 عامًا (81.5 عامًا للرجال و86.9 عامًا للنساء)، وهو أعلى معدل في العالم. ووفقًا للتقديرات السكانية التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2023، فقد تجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ثمانين عامًا أو أكثر 10% لأول مرة. وبهذا، يبلغ عمر واحد من كل 10 أشخاص في اليابان الآن ثمانين عامًا أو أكثر، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للمسنين في البلاد.

تُقام بطولة رياضية ترمز إلى هذا البلد الذي يتمتع بطول العمر في طوكيو منذ الربيع الماضي تحت اسم ”دوري طوكيو لكرة القدم للكبار SFL80 (0-80)“، وهو دوري كرة قدم للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانين عامًا.

وبالفعل، تمتلك اليابان العديد من بطولات كرة القدم لمن هم فوق الثمانين، لكن دوري 0-80 يتمتع بسمة مميزة. فعلى عكس العديد من المسابقات التي تُقام في بطولات قصيرة المدى، يلعب ثلاثة فرق دائمة أو أكثر مباريات الدوري على مدار عام واحد. وإلى جانب هذه الندرة، سارعت وسائل الإعلام من إنجلترا، مهد كرة القدم، وفرنسا، وألمانيا، ودول أخرى إلى تغطية هذا الحدث، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بتجارب الرياضيين المسنين والمسابقات التي تعكس حيويتهم وقدراتهم الرياضية.

وقد شارك ما مجموعه 62 رجلًا فوق سن الثمانين ويعيشون في منطقة العاصمة طوكيو في السنة الأولى من دوري 0-80 التي يجب تخليد ذكراها. وتم تقسيمهم إلى ثلاثة فرق هي ”ريد ستار“، و”وايت بير“، و”بلو هاواي“. وقد تم توزيع اللاعبين حسب العمر لتجنب الفروق العمرية بين الفرق.

وهناك قواعد خاصة بكبار السن في دوري 0-80 الذي يتنافس فيه 11 لاعبًا على ملعب بنفس حجم ملاعب الدوري الياباني.

ومدة المباراة 15 دقيقة بشوط واحد والتبديلات مفتوحة. ويُمنع الاحتكاك بالكتف والانزلاق على الكرة، وهناك أشخاص مدربون على استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) على أهبة الاستعداد بجانب الملعب. وتقام المباريات مرة واحدة في الشهر في الفترة من شهر أبريل/نيسان وحتى شهر فبراير/شباط من العام التالي، ولكن يتم إيقافها في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بسبب المخاوف من الحرارة الشديدة. وحتى في الأشهر الأخرى، يتم إلغاء المباريات إذا تم الإعلان عن تحذير من ضربات الشمس.



أولًا القيام بتمارين التمدد بعناية. يكون خطر الإصابة بسبب عدم الاستعداد أكبر مما كان عليه عندما نكون أصغر سنًا تصوير: © أمانو هيساكي.

وبالمناسبة، لقد كان يوم السادس عشر من شهر فبراير/شباط، عندما زرت الملعب لإعداد التقرير، يوم الجولة الأخيرة من مبارايات الدوري، التي أُقيمت على مدار 12 جولة (تم إلغاء 4 جولات منها). أي أنه كان يومًا مهمًا لتحديد أول بطل لهذه البطولة.

”أوه، لقد مر وقت طويل منذ التقينا آخر مرة. كيف حالك؟“

”آه، أنا على قيد الحياة وبصحة جيدة“

”لقد ذهبت إلى جنازة زميل من أيام الدراسة قبل عدة أيام“

”عندما نصبح في هذا العمر نقوم بتوديعهم فقط“

اجتمع اللاعبون واحدًا تلو الآخر في الملعب الثانوي لمجمع الألعاب الرياضية العامة في حديقة كومازاوا الأولمبية في حي سيتاغايا في طوكيو، والذي ستُقام فيه المباراة، وقاموا بتبادل أطراف الحديث مع بعضهم البعض. وقد كان هناك بعض الأشخاص ذوي ظهور مقوسة قليلًا، والبعض منهم غطى الشيب رؤوسهم، ولكن في تلك اللحظة لم تكن توقعاتي في محلها أبدًا، فعلى الرغم من كونهم في الثمانينيات من العمر، إلا أنهم يتمتعون بملامح شابة، وأصوات حازمة، ومشية ثابتة.

واقع دوري كبار السن الذي يتوسع بسبب الشيخوخة

يُقام دوري 0-80 هذا من قبل اتحاد طوكيو لكرة القدم لكبار السن، والذي تأسس في عام 2000. ويدير هذا الاتحاد سبع دوريات للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن أربعين عامًا. وقد شرح لنا أوياما تيتسوجي، المسؤول عن دوري 0-70، ودوري 75، ودوري 80، عن تاريخ دوريات كبار السن قائلًا ”لقد بدأ دوري 0-60 في عام 2008 بستة فرق. ومنذ ذلك الحين، توسع الدوري مع تقدم اللاعبين في السن، وتم تأسيس دوري 0-70 في عام 2012. وفي عام 2017، تم إطلاق دوري 0-65، ودوري 0-75 من أجل تقليص الفجوة العمرية بين اللاعبين. وتمت إقامة الدوري التمهيدي لدوري 0-80 في عام 2022 عندما دخل لاعبو دوري 0-75 الثمانينيات من العمر، وبدأ الدوري رسميًا في هذا الموسم“.

بمعنى آخر، يمكن القول إن اللاعبين الذين تجمعوا في حديقة كومازاوا الأولمبية في ذلك اليوم هم الذين مهدوا الطريق لدوري كبار السن من خلال الاستمرار في لعب كرة القدم لفترة طويلة.

وبالمناسبة، فإن عدد الفرق واللاعبين المسجلين في عام 2023 هو كما يلي (بما في ذلك اللاعبين المسجلين في دوريات متعددة).

دوري 0-65: 31فريقًا، 620 لاعبًا

دوري 0-70: 18 فريقًا، 449 لاعبًا

دوري 0-75: 9 فرق، 187 لاعبًا

دوري 0-80: 3 فرق، 62 لاعبًا

ويواصل أوياما، البالغ من العمر 68 عامًا، وهو أيضًا لاعب نشط، حديثه قائلًا ”ما زلت ألعب كرة القدم، ولكن عندما كان عمري خمسين عامًا، لم أعتقد أبدًا أنني سألعب كرة القدم بعد أن أصبح في السبعينيات من العمر. ومع ازدياد عدد الأشخاص الذين يستمرون في ممارسة كرة القدم حتى في سن الشيخوخة، تم تأسيس دوري 0-80. فعند بلوغ هذا السن تظهر مشاكل مختلفة، ولا يمكن للجميع البقاء نشطين دائمًا، حيث إن 90% من الأشخاص يستمرون في ممارسة كرة القدم من دوري 0-60 وحتى دوري 70، ولكن بعد ذلك يظهر حاجز سن الخامسة والسبعين، ولا يتمكن الكثير من الأشخاص من القدوم، ليس فقط بسبب مرضهم أو حالتهم الصحية السيئة، ولكن أيضًا لأنهم يقومون بالاعتناء بزوجاتهم“.



أعضاء فريق ريد ستار أثناء الاستعداد للمباراة. ”الشباب“ يرتدون السراويل الذهبية، و”المخضرمون“ الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا يرتدون السراويل الأرجوانية تصوير: © أمانو هيساكي.

وبالفعل أعتقد أن ذلك صحيح، لذلك قمت بسؤال اللاعبين عن حالتهم الصحية قائلًا ”هل أنتم مرضى؟“، و”هل كنتم بخير أثناء انتشار فيروس كورونا؟“، فأجاب البعض قائلين:

”لقد أُصبت بسرطان الرئة، ولكنني تمكنت من التعافي لأنه تم اكتشاف المرض مبكرًا“

”لقد أُصبت بالكسور عدة مرات“

”لقد أُصبت بفيروس كورونا مرتين، ولكن لم يحدث شيء يُذكر“

”أوصي الجميع بممارسة كرة القدم لأنها تساعد في تقليل التكاليف الطبية“

ويبدو أن العديد من الأشخاص يواصلون الوقوف في أرضية الملعب على الرغم من تعرضهم لمرض أو إصابة ما.

مشاركة لاعبين سابقين في المنتخب الياباني

ومع اقتراب وقت انطلاق المباراة، بدأ كل فريق الاجتماع. وقام كل فريق بإحضار اللوح التكتيكي، وتبادلوا الكلمات بملامح جدية، ولكن يبدو أن هناك مشكلة ما في فريق رد ستار الذي يحتل الصدارة.

”ماذا حدث للسيد نومورا؟“

”لقد حاولت الاتصال بهاتفه المحمول عدة مرات، ولكنه لم يرد مطلقًا“

”ما رأيكم بالاتصال بابنته؟“

إن الشخص الذي يبحث عنه الجميع هو نومورا موتسوهيكو (84 عامًا). وهو لاعب سابق في المنتخب الياباني، وكان أول هداف في الدوري الياباني (JSL)، وتم إدراج اسمه في قاعة مشاهير الاتحاد الياباني لكرة القدم في عام 2014. وبالإضافة إلى السيد نومورا، فإن هناك أسطورة أخرى في دوري 0-80، ألا وهو كيم يونغ سيك (86 عامًا)، اللاعب في فريق وايت بير. وهو قائد ”الفريق الكوري لكرة القدم في اليابان“، والذي كان يُسمى ”أقوى فريق خيالي“ من الستينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي. وكنت أتطلع لرؤية لعب هذين اللاعبين، لكن لسوء الحظ كانا غائبين. وبالإضافة إلى غياب اللاعب المميز نومورا، تصادف أن عدد المشاركين في فريق ريد ستار كان قليلًا، لذلك بدأوا المباراة بعشرة لاعبين.



مشهد الاجتماع قبل المباراة. عندما كان اللاعبون صغارًا كانوا يتدربون بشكل متكرر، وكان فهمهم للتكتيكات عميقًا تصوير: © أمانو هيساكي.

لقد تبين أن المباراة النهائية، التي بدأت بين فريقي بلو هاواي وريد ستار، كانت مباراة كرة قدم جيدة بشكل مدهش. فكلا الفريقين شكَّلا تشكيلًا متماسكًا، وهاجما مع تبادل التمريرات بعناية، ودافعا بشكل منظم. وكما هو متوقع، فإن اللاعبين يفتقرون للسرعة، لكن أقدامهم لا تزال تتحرك بثبات. ويبدو أن العديد منهم قد كانوا يمارسون كرة القدم في المدرسة الثانوية أو في الجامعة أو بعد التحاقهم بأعمالهم، ويمكن الشعور بهذا التأثير في كل حركة من حركاتهم.

وفي ميدان الملعب حيث تهب الرياح القوية، تتردد أصوات مرتفعة ومفعمة بالنشاط.

”لقد جاء، انتبه خلفك!“

”ليس هناك! اذهب إلى الأمام!“

وهناك الكثير من الأصوات التي تلوم لاعبي نفس الفريق، ويمكن الشعور بالرغبة في الفوز عند سماعها.



حتى أنا الذي أتمتع بخبرة في كرة القدم فوجئت باللعب الخفيف الذي لا يوحي بأنهم في الثمانينيات من العمر تصوير: © أمانو هيساكي.

عندما تحدثت مع اللاعبين، بدأت أفهم سبب قدرتهم على التحرك بشكل جيد. فعندما سألتهم ”كم يومًا في الشهر تمارسون كرة القدم؟“، أجاب الكثير منهم ”حوالي عشرة أيام (أي مرة واحدة كل 3 أيام!)“. وقال بعضهم ”لقد لعبتها بالأمس أيضًا“. وقد كنت مقتنعًا بأنه ”يمكنهم التحرك إن كان الأمر هكذا“.

وأخبرني السيد أوياما قائلًا ”مع تزايد عدد لاعبي كرة القدم المسنين، تم تشكيل مجموعة تُسمى منطقة العاصمة O-75، وتُقام جلسات التدريب كل أسبوع في ملاعب في مدن طوكيو، وكاواساكي، ويوكوهاما، وغيرها من الأماكن الأخرى. وعند الذهاب إلى هناك، سيكون هناك رفاق لركل الكرة معهم. وأعتقد أن مثل هذه البيئة المناسبة هي وراء تنشيط دوري كبار السن“.

واستمرت المباراة الساخنة مع تغير أسلوب المباراة، حيث قام لاعبو فريق وايت بير بالمراوغة بسرعة، وقاموا بتسجيل هدف من ركلة مذهلة بعد المراوغة. وعندما كنت أصفق دون أن أشعر قائلًا ”يا له من هدف جيد“، قال لي السيد أوياما ”اللاعب الذي سجل الهدف يبلغ من العمر ثمانين عامًا. ومازال شابًّا، لذلك فهو يتمتع بالسرعة“. فتساءلت في نفسي قائلًا ”شاب ويبلغ من العمر ثمانين عامًا؟!“. يصبح مقياس العمر غريبًا عند مشاهدة دوري 0-80.

لقد شعرت بأنه ”عالم مثير للاهتمام“، وأخبرني السيد أوياما عنه قائلًا ”يمكن للاعبين تجديد شبابهم كل خمس سنوات هنا. فعلى سبيل المثال، حتى في دوري 0-75، لا يستطيع شخص يبلغ من العمر 79 عامًا أن يتحرك بقدر شخص يبلغ من العمر 75 عامًا، لذلك يفقد اللاعبون الثقة بأنفسهم أحيانًا لأنهم يعتقدون أنهم لم يعودوا قادرين على اللعب بعد الآن. ولكن عند الالتحاق بدوري 0-80، يُولد كل لاعب من جديد كوافد جديد يمكن الاعتماد عليه، ويصبح نشيطًا مرة أخرى“.

سر الاستمرار في اللعب؟

لقد تألَّق فريق ريد ستار كأول بطل لدوري 0-80 المرموق، وبعد حفل التتويج تحدثنا مع اثنين من اللاعبين.

الأول هو هاندا سوسومو (86 عامًا) من فريق وايت بير، وتحدث معنا قائلًا ”على عكس معظم الأشخاص الذين مارسوا كرة القدم منذ صغرهم، فقد بدأت ممارستها في سن الخمسين. وأتدرب مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. وشراب الخمر الياباني الذي أشربه بعد ركل الكرة لذيذ جدًا. هل سألتني كيف كان لعبي اليوم؟ لقد كان سيئًا جدًا. فقد أُتيحت لي فرصتان، لكنني أهدرتهما بسبب التسرع لأنني لست جيدًا. أريد التحسن قليلًا وتسجيل المزيد من الأهداف“.



السيد هاندا من فريق وايت بير (في الأعلى)، والسيد تاكيؤتشي من فريق ريد ستار (في الأسفل). كلاهما لا يزال يتمنى أن يصبح أفضل تصوير: © أمانو هيساكي.

والشخص الآخر كان السيد تاكيؤتشي تاميو (85 عامًا) من فريق ريد ستار الفائز. وهو رياضي موهوب سيطر على بطولة الألعاب الرياضية الوطنية عندما كان طالبًا في المدرسة الثانوية، وأضاف الآن شرفًا جديدًا إلى سيرته الذاتية كأول بطل لدوري 0-80.

يقول السيد تاكيؤتشي ”جسدي يضعف يومًا بعد يوم، واليوم لم يكن زميلي نومورا موجودًا، لذلك لم أكن على ما يرام. هل تسألني عن سر قدرتي على اللعب لفترة طويلة؟ جزء كبير من ذلك هو وجود منافس اسمه نومورا. لكن هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الشباب الذين يلتحقون بالفريق، وسأبذل قصارى جهدي حتى لا يتم إقصائي منه. لا أستطيع التغلب على الأشخاص الشباب بالقوة، لذلك من الآن فصاعدًا، سأنافس بعقلي. فاللاعب إنييستا الذي أحترمه قادر أيضًا على المنافسة بما يتناسب مع سنه. وسأصبح أفضل وأعود إلى هنا مرة أخرى“.

إنه بالفعل كبير في السن، وعلى الرغم من أنه غاضب من عدم قدرته على الحركة، إلا أنه لديه رغبة لا تنتهي أبدًا في أن يصبح أفضل. وطالما لديه تلك الرغبة، فإن مسيرته الكروية لن تنتهي أبدًا.



لاعبو فريق ريد ستار الذي أصبح أول بطل متألق تصوير: © أمانو هيساكي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي: اللاعبون الذين قدموا أداءً لا يوحي بأن أعمارهم فوق الثمانين، دون التردد بالاحتكاك ببعضهم البعض أثناء اللعب، © تصوير: أمانو هيساكي)