اليابان | شخصيات رقمية وجمهور حقيقي: اليوتيوبرز الافتراضيون يعيدون تعريف النجومية في اليابان

يبلغ عدد مستخدمي( VTubers في تيوبَرز)، أو شخصيات اليوتيوب الافتراضية، عشرات الآلاف حول العالم. وهم فنانو محتوى رقمي يقدمون أعمالهم عبر الإنترنت من خلال شخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد تُعرف بالصور الرمزية (أفاتار)، غالبًا ما تكون مستوحاة من أسلوب الأنمي. وقد تحوّل هذا المجال خلال سنوات قليلة إلى ظاهرة ثقافية وإعلامية لافتة، بل وأصبح من بين المهن التي يطمح إليها طلاب المدارس الابتدائية في اليابان مستقبلًا. في هذه المقالة، نلقي نظرة على عالم قنوات الـ VTubers، وكيف تفتح هذه المنصات آفاقًا جديدة أمام المبدعين للتواصل مع جمهورهم في اليابان وخارجها، عبر أساليب مبتكرة تمزج بين التقنية، والأداء، والخيال.

العودة بعد 3 سنوات من الغياب

”أريد أن أبذل كل ما في وسعي حتى يتمكّن الناس من الوقوع في حبي من جديد“.

في 26 فبراير/شباط 2025، استأنفت نجمة اليوتيوب الرقمية كيزونا آي نشاطها الفني للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، منهية فترة توقّف بدأت عقب حفلها المباشر «هاللو وورلد 2022». وتُعد كيزونا آي واحدة من أبرز الشخصيات الأسطورية في عالم الترفيه الرقمي، وقد شكّل غيابها الطويل محطة فارقة في مسيرة فناني الـVTuber ومع عودتها، أعلنت كيزونا آي عن تحوّل جديد في مسارها الفني، يتمثّل في تركيزها على نشاطها كمغنية، حيث أطلقت أغنية جديدة إيذانًا بمرحلة مختلفة من مسيرتها الإبداعية.



حفل عودة كيزونا آي في حي شينجوكو بطوكيو. باستخدام أحدث التقنيات، حيث تظهر شخصيتها في هيئة ثلاثية الأبعاد نابضة بالحياة على المسرح. (© كيزونا إيه آي/ بي آر تايمز)

وقد ظهرت كيزونا آي لأول مرة في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2016، وأطلقت على نفسها اسم ”يوتيوبر افتراضية“. ووصفت نفسها بأنها الكائن المثالي الذي ولد عندما تلاقت الرغبات البشرية اللاواعية عبر الإنترنت، مما أدى إلى حدوث التفرد، وهي النقطة التي يتجاوز فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري.

ومنذ عودتها، ازداد عدد مشتركيها بحوالي 100 ألف مشترك، ليصل إلى 3,07 مليون مشترك حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. ويفوق عدد مشتركي قناتها على يوتيوب خمسة أضعاف عدد مشتركي تاماكي يويتشيرو، زعيم الحزب الديمقراطي الشعبي، والسياسي صاحب أكبر عدد من المشتركين على قناة فردية بين رؤساء الأحزاب الرئيسية في اليابان. وعلى صعيد الشركات، تقترب حتى من عدد مشتركي قناة نينتندو الرسمية البالغ 3,5 مليون مشترك.

الإقبال المتزايد على شخصيات اليوتيوب الافتراضية في سوق آخذة في النمو

أشعل الظهور الأول المذهل لـ كيزونا آي خيال الجماهير وإبداعهم في مختلف أنحاء العالم، ليشكّل نقطة تحوّل في انتشار شخصيات اليوتيوب الافتراضية (VTubers).

وبحسب شركة يوزر لوكال المتخصصة في تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، بلغ عدد مستخدمي منصة الـVTubers—وهم فنانون يصلون إلى جمهورهم عبر خدمات مشاركة الفيديو على الإنترنت—نحو ألف مستخدم في مارس/آذار 2018. وبعد ستة أشهر فقط، في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، ارتفع العدد إلى خمسة آلاف مستخدم. وبحلول يناير/كانون الثاني 2020، تجاوز العدد عشرة آلاف، قبل أن يتخطى عشرين ألفًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ويشير تقرير إحصائي مستقل حول شخصيات اليوتيوب الافتراضية لعام 2024—جرى توزيعه في سوق القصص المصوّرة (كوميكيت) الذي أُقيم في نهاية ذلك العام—إلى وجود نحو 60 ألف حساب نشط حاليًا.

ولا يقتصر هذا النمو على عدد المستخدمين فحسب، بل يمتد إلى الحجم الاقتصادي للصناعة. إذ أفاد تقرير صادر في أبريل/نيسان 2025 عن معهد يانو للأبحاث بأن حجم السوق المحلي مرشّح للارتفاع من 80 مليار ين ياباني في عام 2023 إلى 126 مليار ين ياباني في عام 2025، أي ما يزيد على أربعة أضعاف حجمه في عام 2020.

وقد ذكرت شركة أبحاث السوق غلوبال إنفورميشن في تقرير صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 أن قيمة سوق اليوتيوب الافتراضي العالمي بلغت 1,35 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5,03 مليار دولار بحلول عام 2030.



شخصية اليوتيوب الافتراضية الشهيرة ”موري كاليوبي“، ، تؤدي عرضًا حيًا في كاليفورنيا في فبراير/ شباط 2025. حيث تُقام حفلات الشخصيات الافتراضية الآن في جميع أنحاء العالم. (© إيه إف بي/ جيجي برس)

وفي هذا السياق، أعلنت غاور غورا—إحدى أشهر شخصيات اليوتيوب الافتراضية الناطقة بالإنكليزية—توقفها عن البث المباشر في نهاية أبريل/نيسان. ورغم ذلك، لا تزال تحظى بقاعدة جماهيرية هائلة، إذ يبلغ عدد مشتركي قناتها نحو 4.7 ملايين مشترك حتى اليوم، في دلالة واضحة على عمق الارتباط بين هذه الشخصيات الافتراضية وجمهورها. وفي الوقت ذاته، تتجه مجموعات أخرى من صُنّاع المحتوى الافتراضي إلى استهداف جماهير الناطقين بالصينية والإندونيسية والكورية، وهو ما يعكس اتساع رقعة هذا المشهد الثقافي الرقمي، ويؤكد كيف نجحت ثقافة الإنترنت اليابانية في تجاوز حدودها الجغرافية، لتصبح ظاهرة عالمية متعددة اللغات والأسواق.



إعلان لشخصية اليوتيوب الافتراضية الشهيرة غاور غورا معروض في محطة شيبويا في طوكيو، مارس/ آذار 2023. (© ستانيسليف كوغيكو/ سوبا إيميجيس/ سيبا يو إس إيه/ رويترز)

الثقافة الإلكترونية تلتقي بثقافة الأنيمي

ما الذي يميّز شخصيات اليوتيوب الافتراضية عن شخصيات الأنيمي التقليدية؟ يقدّم معجم «غينداي يوغو نو كيسو تشيشيكي» (المعرفة الأساسية للمصطلحات المعاصرة) لعام 2024—وهو معجم سنوي يرصد التحوّلات اللغوية والثقافية في اليابان—تعريفًا دقيقًا لهذا الفارق.

اليوتيوبر الافتراضي هو شخص يؤدّي دور شخصية ثلاثية الأبعاد مُولَّدة حاسوبيًا داخل استوديو واقع افتراضي، ويقدّم محتوى مرئيًا يعتمد على التعليق والتحليل والتفاعل المباشر. وقد شاع هذا المصطلح على نطاق واسع بعد أن نشرت كيزونا آي أول فيديو لها على يوتيوب عام 2016، وقدّمت نفسها آنذاك بوصفها ”يوتيوبر افتراضية“.

وعلى عكس شخصيات الأنيمي الثابتة داخل سردٍ مكتوب سلفًا، تقف خلف شخصيات اليوتيوبرز الافتراضيين شخصيات حقيقية تتقمّص الآفاتار الرقمي، وتتحرّك بحرية ضمن شخصية مستقلة ذات نمط سلوكي متماسك. ويتجلّى هذا التفرّد في قدرتهم على التفاعل الفوري مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو، فضلًا عن تقديم عروض موسيقية حيّة تتيح لهم—بفضل التقنيات المتقدمة—الحركة والغناء والتحدث إلى الجمهور على خشبة المسرح.

ونظرًا لاعتماد هذه الشخصيات بدرجة كبيرة على التفاعل عبر الإنترنت، فإنها تتأثر بعمق بثقافة الشبكة الرقمية، من منتديات النقاش وشبكات التواصل الاجتماعي إلى منصات مشاركة الفيديو. وفي الوقت ذاته، يظل الأنيمي جزءًا أصيلًا من جذورها الجمالية والرمزية، ما يضعها في موقعٍ فريد بين عالمين متداخلين.

وفي هذا السياق، يشير أوساكا تاكيشي، رئيس شركة أكتيف 8 المنتِجة لشخصية كيزونا آي، إلى ما لمسه من احترام عالمي متزايد للثقافة الشعبية اليابانية، بما في ذلك الأنيمي والمانغا والألعاب. وقد أسّس شركته انطلاقًا من قناعته بأن هذا المجال يمتلك المقوّمات الكفيلة بالتحوّل إلى صناعة قادرة على المنافسة عالميًا.

كما استُلهم مفهوم كيزونا آي جزئيًا من سلسلة الأنمي اليابانية الشهيرة «غوست إن ذا شيل»، ولا سيما من فكرة كيان «سيد الدمى»—وهو شكل من أشكال الحياة القائمة على المعلومات، يولد داخل الفضاء الشبكي. وكما يقول أوساكا: «ما يتخيّله الناس يمكن أن يصبح حقيقة ويغيّر المجتمع»، في إشارة إلى أن كيزونا آي صُمِّمت بوصفها تصوّرًا إيجابيًا للذكاء الاصطناعي، يهدف إلى توجيه الإنسان نحو آفاق أفضل.

ومن هذا المنطلق، تبدو شخصيات اليوتيوب الافتراضية نقطة التقاء لافتة بين الإعلام والمحتوى والتواصل في اليابان؛ إذ تنبثق من بيئة تتداخل فيها ثقافة الإنترنت اليابانية، والأنيمي، والمانغا، والألعاب، والتفاعل بين الفضاءين المادي والرقمي. ومن هذا المزيج الكثيف والمتشابك، تستمر أشكال جديدة من التعبير الإبداعي في الظهور، حاملة معها ملامح عصرٍ ثقافيٍّ جديد.

الشركات والمستخدمون المستقلون لشخصيات اليوتيوب الافتراضية

يُصنَّف مستخدمو شخصيات اليوتيوب الافتراضية (VTubers) عمومًا ضمن فئتين رئيسيتين. تضمّ الفئة الأولى المحترفين المنتسبين إلى وكالات أو شركات إنتاج، ويُطلق عليهم اسم «شخصيات يوتيوب افتراضية تابعة للشركات». أمّا الفئة الثانية، فتشمل الأفراد والهواة الذين يعملون بشكل مستقل، ويُعرفون باسم ”شخصيات يوتيوب افتراضية مستقلة“. ومن بين أبرز الجهات الفاعلة في فئة الشخصيات التابعة للشركات، تبرز وكالتا نيجيسانجي وهولوليف برودكشن، اللتان تديران مجموعة واسعة من المواهب الافتراضية. وتغطي أنشطة هؤلاء الفنّانين طيفًا متنوّعًا من المحتوى، يشمل المحادثات المباشرة، والتعليق على الألعاب، وأداء الأغاني، إلى جانب التعاون مع الشركات، وإصدار الأعمال الأصلية، فضلًا عن تنظيم فعاليات مباشرة واسعة النطاق، تجمع بين الأداء الرقمي والتفاعل الجماهيري الحي.



أُقيم مهرجان نيجيسانجي 2022، وهو حدثٌ رئيسي يضمّ شخصيات يوتيوب افتراضية تابعة للشركات، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في مركز ماكوهاري ميسي في تشيبا. (© جيجي برس)

وقد أظهر تحليلٌ أجراه معهد يانو للأبحاث أن الحصة الأكبر من الإيرادات تأتي من السلع والموسيقى والمحتوى الصوتي، مع بروز منتجات الشخصيات بشكلٍ خاص. وفي مجمع طوكيو كاركتير ستريت بمحطة طوكيو، وهو مجمع تجاري يضم متاجر متخصصة لمختلف الشخصيات، تدير شركة هولوليف متجرها الخاص إلى جانب علامات تجارية شهيرة مثل بوكيمون وتشيكاوا.



عُرضت دمى هولوليف القطيفة في معرض طوكيو للألعاب 2023، في يونيو/ حزيران 2023، في طوكيو. (© جيجي برس)



تباع منتجات هولوليف في متجر محطة طوكيو، بما في ذلك دمية قطيفة وحامل أكريليك لشخصية جوفوتيه رادين. (© أوكاموتو تاكيشي)

وتُعدّ العروض الترويجية والترخيص والتعاونات التجارية الفئة الأسرع نموًا. فعلى سبيل المثال، تعاونت شخصية ”سوو سانغو“ الافتراضية من شركة نيجيسانجي مع شيما سبين فيليج، وهي مدينة ملاهي ترفيهية في محافظة ميه، في ربيع عام 2023. وخلال فترة الفعالية، تضاعف عدد الزوار تقريبًا مقارنةً بالعام السابق، وبلغ متوسط مبيعات حلوى تشوروس التي ظهرت في مقاطع فيديوهاتها ما معدله 1,000 قطعة يوميًا، أي أكثر من 30 ضعف الكمية المعتادة.



تظهر شخصية سوو سانغو في الإعلانات في محطة أوغاتا، أقرب محطة إلى مدينة ملاهي شيما سبين فيليج. (© أوكاموتو تاكيشي)

وكثيرًا ما ارتبطت السياحة بمواقع محددة تظهر في الأنمي أو المانغا، والتي تصبح بدورها وجهات لا غنى عنها لمحبي هذه الأعمال. أما بالنسبة لشخصيات اليوتيوب الافتراضية، فإن التواصل بين المرافق والمعجبين يكون فعالاً حتى قبل وضع إطار سياحي واضح. إذ يقبل الزوار على الأماكن التي تظهر فيها هذه الشخصيات كأماكن شخصية ومألوفة، بدلاً من كونها مجرد مواقع خيالية بعيدة المنال.

شخصيات اليوتيوب الافتراضية المستقلون يكتسبون نفوذاً متزايداً

يتجلّى صعود شخصيات اليوتيوب الافتراضية بوضوح في العدد المتنامي من المبدعين المستقلين الذين باتوا يشكّلون قوة مؤثرة داخل هذا المشهد الرقمي. فمع انتشار تطبيقات البث المباشر وأدوات إنشاء الصور الرمزية (الآفاتار)، ومع تزايد سهولة الوصول إلى تقنيات التقاط الحركة، أصبح بإمكان أي شخص تقريبًا أن يتقمّص دور «المؤدّي الفعلي للشخصية» دون الحاجة إلى الانتماء لشركة إنتاج كبرى. ومن بين أبرز هذه الشخصيات المستقلة، تبرز كوغا-ريو نينجا بونبوكو، وهي شخصية نينجا مستوحاة من الكلب الراكوني الياباني، إلى جانب بينات-كون، الذي يتخذ هيئة مكسرات الفول السوداني. ويشكّل الاثنان معًا ثنائي بوكوبيا، وقد نجحا في إقامة تعاون مع شركات كبرى مثل إن تي تي دوكومو وجي آر ويست. ويُظهر هذا النموذج أن تأثير بعض الشخصيات المستقلة بات يضاهي تأثير شخصيات اليوتيوب الافتراضية التابعة للشركات الكبرى، ما يعكس تحوّلًا لافتًا في موازين القوة داخل صناعة تعتمد، في جوهرها، على الإبداع الفردي والتفاعل المباشر مع الجمهور.



شخصيتا اليوتيوب المستقلتان بينات-كون (على اليسار) وبونبوكو بالتعاون مع سلسلة الحمامات العامة غوكوراكويو. (© بوكوبيا)

يندرج الكاتب نفسه ضمن فئة شخصيات اليوتيوب الافتراضية المستقلة؛ إذ يستخدم صورة رمزية (آفاتار) صمّمها طلابه وتحمل اسم «زومبي-سينسيه». ويقدّم نفسه تحت الاسم المستعار زومبي كاتارو بوصفه «أستاذًا مجنونًا في الجامعة المحرّمة»، يقيم—وفق السرد التخييلي للشخصية—في مختبر أوكاموتو تاكيشي بجامعة كينداي خلال فترة إجازته البحثية.

يبث زومبي-سينسيه محتواه عبر البث المباشر، متنوعًا بين محاضرات ذات طابع أكاديمي غير تقليدي وتعليقات على ألعاب الفيديو. ويتميّز أسلوبه بقراءة تعليقات المتابعين بصوتٍ عالٍ أثناء اللعب والتفاعل، وهو أسلوب يستحضر أجواء جلسات الألعاب الجماعية في الطفولة، ويعزّز الإحساس بالقرب والمشاركة بين المؤدّي والجمهور.

ويُصنَّف هذا النشاط ضمن فئة «شخصيات اليوتيوب الافتراضية الأكاديمية»، وهي فئة آخذة في الاتساع داخل هذا المشهد، إلى جانب فئات أخرى تشمل رسّامي المانغا، والمستثمرين، وحتى كبار السن. ويلجأ كثير من هؤلاء إلى تبنّي الشخصيات الافتراضية باعتبارها وسيلة للابتعاد المؤقّت عن هوياتهم في العالم الواقعي، وإتاحة مجال أوسع للتعبير الحر والتجريب الإبداعي.

ووفقًا لـهيروتا مينورو، رئيس تحرير موقع بانورا الإخباري المتخصص في تقنيات الواقع الافتراضي، فإن شخصيات اليوتيوب الافتراضية المستقلة ظهرت في وقتٍ مبكر في مناطق مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، قبل أن تنتشر كذلك في الفضاءات الناطقة بالإنكليزية وأمريكا اللاتينية، ما يؤكد الطابع العابر للحدود لهذا الشكل الجديد من التعبير الرقمي.

الهوية الحقيقية والافتراضية

بالنسبة لشخصية يوتيوب افتراضية، يبدأ الشخص الذي يقف وراء الصورة الرمزية بعيش حياة جديدة منفصلة عن حياته اليومية. وخلال تجربتي الشخصية، لاحظتُ أن صوتي يبدو مختلفًا كلما تقمصتُ شخصية زومبي-سينسيه. حتى أنني في بعض الأحيان كنتُ أتساءل: ”هل زومبي-سينسيه في المختبر يُجري أبحاثًا الآن؟“ يشبه هذا الأمر الظاهرة التي يصفها الروائيون ورسامو المانغا والممثلون غالبًا، عندما تبدو الشخصيات وكأنها تنبض بالحياة وتبدأ بالتحرك باستقلالية.



شخصية اليوتيوب الافتراضية زومبي-سينسيه (أسفل على اليمين) في بث مباشر تعليقًا على لعبة (إيربان ميث ديسولوشن سنتر) . (اللعبة © هاكابابونكو/ شوئيشا جيمز؛ الصورة © أوكاموتو تاكيشي)

وتُطرح تساؤلات عن الهوية حتمًا في هذا المجال. فعندما تحظى إحدى شخصيات اليوتيوب الافتراضية بشعبية واسعة، قد يتساءل الشخص الذي يقف خلف الشخصية: ”هل هذا النجاح يعود حقًا إلى أدائي أنا؟“ حيث يُعدّ التداخل بين الصورة الرمزية والمؤدي أمرًا بالغ الأهمية. ونتيجةً لذلك، تكون شخصيات اليوتيوب الافتراضية أكثر عرضةً للأذى النفسي الناتج عن الإساءة عبر الإنترنت، وقد أدت هذه المشكلات بالفعل إلى نزاعات قانونية في قضايا واقعية.

نحو حياة أفضل

لا تزال هناك تحديات، لكنّ شخصيات اليوتيوب الافتراضية تحمل إمكانات هائلة. فإذا جاء وقت يكون فيه لكل شخص صورة رمزية ، عندها سيكون للجميع، بمعنى ما، شخصيات يوتيوب افتراضية.

وتحمل ثقافة اليوتيوب الافتراضية حلمًا بربط الناس عبر حواجز مثل المظهر والعمر والعِرق واللغة والمكانة الاجتماعية والحدود الوطنية. وباعتبارها شكلًا ثقافيًا جديدًا نشأ في اليابان، آمل أن تستمر في النمو لتصبح مساهمة في رفاهية الإنسان والسلام العالمي. وبصفتي باحثًا ومحبًا ومؤدي لشخصية اليوتيوب الافتراضية زومبي سينسيه، أرغب في أن أكون جزءًا من هذه العملية حتى يتحول هذا الحلم إلى حقيقة.



أحيت شخصية اليوتيوب الافتراضية هوشيماتشي سويسي حفلها الموسيقي ”سوبرنوفا“ في قاعة نيبون بودوكان بطوكيو في الأول من فبراير/ شباط عام 2025. وقد امتلأت القاعة عن آخرها بالحضور. (© كوفر كورب)

