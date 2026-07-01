اليابان | كاميكوتشي.. واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في اليابان

لقطات من روح اليابان: الثقافة اليابانية في صورة

سياحة وسفر

ثقافة 01/07/2026

تجذب المناظر الطبيعية الخلابة في كاميكوتشي أعدادًا كبيرة من الزوار إلى هذا المنتجع الجبلي في محافظة ناغانو، ولا سيما خلال الفترة الممتدة من الربيع إلى الخريف، حين تتألق المنطقة بجبالها الشاهقة وأنهارها الصافية ومساراتها الطبيعية الساحرة.

ملاذٌ منعش

تُعدّ منطقة كاميكوتشي الجبلية في محافظة ناغانو وجهةً شهيرةً لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، سواءً على المسارات المخصصة أو في الجبال المحيطة. تقع المنطقة على ارتفاع 1500 متر تقريبًا فوق سطح البحر، ضمن جبال الألب اليابانية الشمالية في منتزه تشوبو-سانغاكو الوطني. لا يُسمح بدخول المركبات الخاصة، لذا يجب على الزوار الوصول إما بالحافلة أو سيارة الأجرة، غالبًا من محطة ماتسوموتو القريبة التابعة لسكك حديد اليابان، أو المشي سيرًا على الأقدام من خارج المنطقة.

يُعدّ جسر كاباباشي (جسر الكابا) المعلم الرئيسي في المنطقة، وهو يحمل نفس اسم مخلوقات الكابا الأسطورية التي تسكن الأنهار في اليابان. ورغم أن الزوار لن يروا أي كابا، إلا أنهم قد يصادفون قرودًا وحيوانات برية أخرى. تشتهر كاميكوتشي بشكل خاص ببرودة مناخها في الصيف وألوان أوراق الشجر الخريفية الخلابة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: جسر كاباباشي في كاميكوتشي، ماتسوموتو، ناغانو. © بيكستا)