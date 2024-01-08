بافلو برجر تعلن عن وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة براتب 5200 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مطاعم بافلو برجر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، لجميع المؤهلات من الخريجين، للعمل فورًا بفروع الشركة في الجيزة والقاهرة، برواتب مجزية، تبدأ من 4000 جنية للطلبة وتصل إلى 5200 جنية، بالإضافة إلى تأمينات وفرص للترقي، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة والشروط وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب كول سنتر عربي، براتب 5200 جنية.

مطلوب أعضاء فريق، براتب 4000 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات متوسطة، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، كما يشترط تقديم موقف واضح من التجنيد، خبرة وبدون.

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وتقدم الشركة مرتبات مجزية للعاملين بها تبدأ من 4000 جنية إلى 5200 جنية، بالإضافة إلى الإضافي والحافز الشهري، وحوافز كل 4 اشهر، كما تقدم فرص للترقي وأجازات سنوية وتدريب مدفوع الأجر، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة بافلو برجر، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة بافلو برجر“، ثم الحضور للمقابلات من الأحد إلى الخميس بالعنوان التالي: 60 شارع عبد الله العربي – الحي السابع بمدينة نصر – الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية واتس آب: 01114400518