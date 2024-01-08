وظائف خالية بمطاعم سمايلز جريل للمؤهلات المتوسطة براتب 5300 جنية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مطاعم سمايلز جريل عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، للعمل فورًا بفروع الشركة في المنطقة الصناعي الأولي – مدينة العبور، لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية تبدأ من 4500 جنية إلى 5300 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة سمايلز جريل

مطلوب عمال إنتاج للعمل على خط الإنتاج وتعبئة وتغليف. مطلوب سائقين سيارات درجة ثانية. مطلوب عمال إنتاج لتصنيع وتقطيع وإنتاج اللحوم والخضروات.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للمؤهلات المتوسطة بحيث لا تقل عن إعدادي، ولا يشترط خبرة، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 4500 جنية إلى 5300 جنية، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة في الأسبوع، كما توفر الشركة وجبات وبدل مواصلات لفروع الرحاب والتجمع، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

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التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المعلنة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي” وظائف مطاعم سمايلز جريل” عبر تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة واتس آب على الأرقام التالية: 01288322048 – 01280182738