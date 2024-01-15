وظائف

شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية

قد يهمّك أيضاً

توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة

– وظائف قانونية

– وظائف أمنية

– وظائف تقنية

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

مناطق التوظيف:

– المنطقة الوسطى

– المنطقة الشرقية

– المنطقة الشمالية

– المنطقة الغربية

– المنطقة الجنوبية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا