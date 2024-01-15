- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (451) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:
المجالات الوظيفية:
– وظائف إدارية
قد يهمّك أيضاً
– وظائف قانونية
– وظائف أمنية
– وظائف تقنية
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
مناطق التوظيف:
– المنطقة الوسطى
– المنطقة الشرقية
– المنطقة الشمالية
– المنطقة الغربية
– المنطقة الجنوبية
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.