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شكرا لقرائتكم شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 25 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (25) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
المسميات الوظيفية:
– مسؤول الحفر
– فني إلكترونيات أول
– مهندس بارج كبير
– منسق المواد
– مسؤول الحفر
– مهندس ثاني
– فني إلكتروني
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة
– مشرف المشتريات
– مدير العمليات
– أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير
– مدير الرواتب
– مساعد إداري الموارد البشرية
– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة
– منسق التدريب على السلامة
– مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية
– محلل وزارة الخزانة
– مدير تطوير الأعمال
– مدير أول مشتريات السفر والمرافق
– أخصائي أول الامتثال
– مهندس ثاني
– أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات
– مساعد حساب مستحق الدفع
-أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير
– محامي ثاني
– مدير البنية التحتية
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المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.