شكرا لقرائتكم شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 25 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (25) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول الحفر

– فني إلكترونيات أول

– مهندس بارج كبير

– منسق المواد

– مسؤول الحفر

– مهندس ثاني

– فني إلكتروني

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة

– مشرف المشتريات

– مدير العمليات

– أخصائي ثاني دفتر الأستاذ العام وإعداد التقارير

– مدير الرواتب

– مساعد إداري الموارد البشرية

– مدير التميز التشغيلي وتحقيق الكفاءة

– منسق التدريب على السلامة

– مشارك التطبيقات الرقمية والتجارية

– محلل وزارة الخزانة

– مدير تطوير الأعمال

– مدير أول مشتريات السفر والمرافق

– أخصائي أول الامتثال

– مهندس ثاني

– أخصائي دعم تخطيط موارد المؤسسات

– مساعد حساب مستحق الدفع

-أخصائي دفتر الأستاذ العام والتقارير

– محامي ثاني

– مدير البنية التحتية

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المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.