شركة الميم للطباعة والكرتون يعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات براتب 10000 جنيه

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن مصنع الميم للطباعة والكرتون، أحد أكبر المصانع المتخصصة في مجال الطباعة والكرتون والتعبئة والتغليف في مصر، عن حاجته إلى تعيين عدد من الموظفين في عدة وظائف مختلفة، لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية تصل إلى 10000 جنية، للعمل بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور ونتابع الآن تفاصيل الوظائف:

وظائف شركة الميم للطباعة والكرتون

وتشمل الوظائف الشاغرة ما يلي:

سائق تريلا: براتب شهري 10000 جنيه.

براتب شهري 10000 جنيه. أفراد أمن: براتب شهري 5000 جنيه.

براتب شهري 5000 جنيه. عامل إنتاج: براتب شهري 3500 جنيه.

متطلبات الوظيفة

أوضحت الشركة بان الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، كما أوضحت بأن الحد الأقصى للسن 45 سنة، مع تقديم موقف واضح من التجنيد.

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مميزات الوظيفة

رواتب مجزية تبدأ من 3500 جنية إلى 10000 جنية.

عدد يوم إجازة في الأسبوع.

تأمين طبي.

تأمين اجتماعي.

كيفية التقدم للوظيفة

يمكن للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الميم للطباعة والكرتون“.