وظائف خالية بشركة ماكس سبيد لمن يجيد القراءة والكتابة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بشركة ماكس سبيد، للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة ماكس سبيد

مطلوب مندوبين توصيل دليفري.

الشروط والمزايا

يشترط أن يجيد القراءة والكتابة، وان لا يزيد السن عن 44 سنة، ويفضل وجود رخصة قيادة سارية، وان يمتلك دراجة نارية، وتقدم الشركة للعاملين بها مرتبات مجزية وتوفر سكن للمغتربين ودورات تدريبية للعاملين، وعمولة على كل أوردر، كما تقدم تأمينات طبية واجتماعية، وتامين على الدراجة ضد السرقة.

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كيفية التقديم على وظائف شركة ماكس سبيد

للتقديم على الوظائف المعلنة بوزارة الشباب والرياضة يرجى التسجيل باستمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة ماكس سبيد” ثم الحضور إلى العنوان التالي: مركز شباب صلاح سالم – بني سويف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.