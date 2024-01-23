براتب 12000 جنية.. فرص عمل بشركة ايتوال لصناعة وتجارة الحلويات لجميع المؤهلات والطلاب

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة ايتوال لصناعة وتجارة الحلوى، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، برواتب مجزية تبدأ 4000 جنية إلى 12000 جنية، ونتعرف الآن على الوظائف المطلوبة وكيفية التقديم عليها، كالتالي:

وظائف شركة ايتوال للحلويات

مطلوب مدير فرع حلواني ومطاعم.

مطلوب مساعد مدير.

مطلوب محاسب حديث التخرج.

مطلوب كاشير.

مطلوب ويتر.

مطلوب كول سنتر.

مطلوب مساعد شيف.

مطلوب أعضاء فريق.

مطلوب ديسبتشر.

مطلوب دليفري.

الشروط والمزايا

أوضحت شركة ايتوال أن الوظائف متاحة لجملة مختلف المؤهلات “العليا والمتوسطة وفوق متوسط وطلاب، ويشترط أن لا يزيد السن عن 39 سنة، وان يقدم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية تبدأ من 4000 جنية إلى 12000 جنية، بالإضافة إلى حوافز ربع سنوية، وزيادات سنوية، والعمل 9 ساعات يوميًا، ويوم إجازة أسبوعيًا، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، وفرص ترقي للمتميزين ودورات تدريبية وشنط سلع غذائية شهرية.

كيفية التقديم على وظائف ايتوال

على الراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة ايتوال للحلويات” ثم الحضور إلى فرع الشركة بالعنوان التالي: فرع ايتوال بالدقي – 196 أ شارع التحرير بجوار محطة مترو الدقي، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافق 28-29 يناير 2024.